Meadow Walker zeigt süßes Video zum Todestag von Papa Paul!

Sie schwelgt in schönen Erinnerungen! Paul Walker (✝40) verstarb am 30. November 2013 aufgrund eines tragischen Unfalls. Der Action-Schauspieler hinterließ unter anderem seine damals 15-jährige Tochter Meadow Walker. Im Netz gibt das Model immer wieder süße Einblicke in ihre frühere Zeit zusammen. Den zehnten Todestag ihres verstorbenen Vaters feiert sie mit rührenden Erinnerungen: Meadow veröffentlicht ein Video von sich und Paul!

Die mittlerweile 25-Jährige scheint ihren Vater aus tiefstem Herzen zu vermissen. In dem Video, das sie auf ihrem Instagram-Account postet, sieht man den jungen Paul an einem seiner Geburtstage. Seine Kleine überraschte ihn scheinbar in einem unerwarteten Moment mit ihren Geburtstagsglückwünschen – danach fielen sich der Fast & Furious-Star und sein Spross in die Arme und kuschelten. Mit ergreifenden Worten drückt Meadow (25) ihre Gefühle gegenüber ihrem Papa aus: "Zehn Jahre ohne dich... Ich liebe dich für immer."

Auch die Fans des gebürtigen Kaliforniers zollten ihm zu diesem traurigen Jahrestag Tribut. Auf der Plattform X schrieb einer von ihnen: "Vor zehn Jahren habe ich meinen Lieblingsschauspieler Paul verloren. Bis heute kann ich immer noch nicht glauben, dass mir etwas so Schönes so schnell genommen wurde."

Anzeige

Getty Images Gedenkstätte für Paul Walker

Anzeige

Instagram / meadowwalker Paul Walker mit seiner Tochter Meadow

Anzeige

Getty Images Paul Walker im November 2003 in Westwood

Anzeige

Wie findet ihr das Video der beiden? Superrührend! Es hat mich sehr traurig gestimmt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de