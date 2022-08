Kathy Griffin hat nach ihrer Lungen-OP keine Stimme mehr

Kathy Griffin fühlt sich von den Ärzten im Stich gelassen. Die Stand-up-Komikerin verkündete vergangenes Jahr, dass sie im Frühstadium an Lungenkrebs erkrankt war. Bei einem Eingriff wurde ein Teil ihrer Lunge entfernt. Die OP scheint auf den ersten Blick erfolgreich gewesen zu sein, denn die Schauspielerin ist seitdem krebsfrei. Doch es traten Komplikationen auf und Kathy wendet sich jetzt Hilfe suchend an ihre Fans.

"Ok, ich weiß, das ist verrückt, aber ich kann keinen Onkologen ans Telefon bekommen und der Chirurg, der mir die Hälfte der Lunge entfernt hat, hat mich vergrault", schrieb die 61-Jährige auf ihrem Twitter-Profil. Kathy teilte ihren medizinischen Befund und erhoffte sich eine Auflösung ihrer Ergebnisse: "Ich stelle meine Ergebnisse auf Instagram in der Hoffnung, dass jemand sie einem Onkologen unter die Nase hält und mir eine Erklärung auf Englisch schickt, was mit meiner postoperativen Situation los ist!" Doch damit nicht genug: Die Emmy-Preisträgerin erhob schwere Vorwürfe gegen den zuständigen Arzt. "Er hat meine Stimmbänder [...] dauerhaft ruiniert! Meine Stimme ist mein Leben. Es ist entmutigend für mich, dass Leute zu einem Chirurgen halten, der mir so viel Ärger bereitet hat", schimpfte Kathy.

Kathy zeigt sich gegenüber ihrer Community stets ehrlich. So sprach sie in einem älteren Interview über eine emotionale Zeit, in der sie Suizidgedanken hatte. "Ich hatte diese Fantasie, dass mein Mann jemand Besseren finden würde als mich. Dann habe ich eine Nachricht geschrieben und etwa 100 Tabletten geschluckt", erzählte die Synchronsprecherin vergangenes Jahr im Gespräch mit The View.

Kathy Griffin, US-Komikerin

Kathy Griffin beim LGBTQ-Film-Festival in Hollywood, Juli 2019

Kathy Griffin und Randy Bick

