Neuer Look: Lady Gaga trägt jetzt einen Bob mit Micro Pony

Mal wieder eine Typveränderung bei Lady Gaga (38)! Während der Proben für ihren geplanten Auftritt bei Saturday Night Live (SNL) am kommenden Wochenende präsentierte die Musikerin einen neuen Haarschnitt: Wie auf Instagram-Schnappschüssen zu sehen ist, trägt sie jetzt einen schwarzen Bob mit auffälligem Micro Pony. Später am Abend war Lady Gaga erneut in ihrem neuen Look zu sehen – bei einem romantischen Dinner mit ihrem Verlobten Michael Polansky in einem italienischen Restaurant in New York City. Ganz in Schwarz gehüllt, kombinierte sie ihren neuen Haarstyle mit Lederjacke, Leggings und kniehohen Motorradstiefeln.

Auch in den Wochen zuvor hatte Lady Gaga mit verschiedenen Frisuren experimentiert, darunter ein platinblonder Shag und blaue Haare. Ihr Bob scheint eine Weiterentwicklung des Jellyfish-Haarschnitts zu sein, den sie kürzlich bei der SNL-Jubiläumsshow trug. Der neue Look kommt aber nicht ohne Grund: Neben ihrer SNL-Moderation steht auch die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Mayhem" kurz bevor – am 8. März kommt das langersehnte siebte Studioalbum der Popikone raus.

Auch privat läuft es für die "Bad Romance"-Sängerin bestens. Seit 2020 ist sie mit Michael liiert, der als Unternehmer und Harvard-Absolvent einen ganz anderen Hintergrund als die Popikone hat. Dennoch scheinen die beiden ein eingespieltes Team zu sein, das auch Modefragen gemeinsam meistert: Wie auf Fotos, die People vorliegen, zu erkennen ist, trug er bei ihrer New Yorker Date Night einen ebenso dunklen und lässigen Look, der perfekt zu Lady Gagas punkigem Outfit passte. Die Sängerin beweist mit ihrem unverwechselbaren Stil erneut, dass sie nicht nur musikalisch, sondern auch modisch immer einen Schritt voraus ist.

Getty Images Lady Gaga tritt bei einer Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris in Philadelphia auf

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga bei der "Saturday Night Live"-Jubiläumsshow im Februar 2025

