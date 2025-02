14 Songs: Lady Gaga kündigt ihr neues Album "Mayhem" an

Lady Gaga (38) hat ihr sechstes Solo-Studioalbum mit dem Titel "Mayhem" angekündigt. Die Sängerin, die schon mit ihrem letzten Musikprojekt "Harlequin" im Jahr 2024 für Aufsehen sorgte, kehrt nun zu ihren Pop-Wurzeln zurück, wie The Hollywood Reporter berichtet. Das Album wird insgesamt 14 Songs umfassen, darunter die bereits veröffentlichten Singles "Disease" und "Die With a Smile". Auch der Song "Abracadabra", dessen Musikvideo während der Grammy Awards 2025 Premiere feierte, gehört dazu. Fans dürfen sich auf den 7. März freuen – an diesem Tag soll "Mayhem" erscheinen. Wie die Künstlerin in einem Statement verriet, war die Arbeit an dem Album für sie ein persönlicher Schritt: "Es begann damit, dass ich mich der Angst stellte, wieder Popmusik zu machen, die meine frühen Fans liebten."

Die 38-jährige Musikerin beschreibt "Mayhem" als eine Verschmelzung ihrer frühen Soundelemente mit einem "neuen und furchtlosen künstlerischen Blick". In ihrer Erklärung zog sie den Vergleich zu einem zerbrochenen Spiegel: "Selbst wenn man die Teile nicht perfekt zusammenfügen kann, kann etwas Schönes und Ganzes auf eine völlig neue Weise entstehen." Das Album ist der Auftakt eines großen Jahres für Lady Gaga. Unter anderem wird sie im März bei den iHeartRadio Music Awards den Innovator Award erhalten und auf dem Coachella Valley Music and Arts Festival auftreten, wo sie gemeinsam mit Green Day und Post Malone (29) die Headliner-Bühne teilen wird. Zuletzt begeisterte sie ihre Fans mit einer Performance beim FireAid-Konzert zugunsten von Waldbrandopfern in Los Angeles sowie ihrem Auftritt bei der Jubiläums-Show "SNL50: The Homecoming Concert."

Lady Gaga, mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta, hat sich in den letzten Jahren als vielseitige Künstlerin etabliert. Ihre Karriere begann mit tanzbaren Pop-Hits wie "Poker Face" und "Bad Romance", bevor sie sich später auch im Bereich des Films einen Namen machte, unter anderem mit ihrer oscarprämierten Rolle in "A Star Is Born". Ihre Verbindung zu ihren Fans ist über die Jahre ein konstanter Bestandteil geblieben – besonders die sogenannte "Little Monsters"-Community unterstützt sie bei jedem Genrewechsel und künstlerischen Wagnis. Es bleibt spannend, wie sowohl ihre langjährigen Bewunderer als auch neue Hörer auf "Mayhem" reagieren werden.

Getty Images Lady Gaga, November 2024

Getty Images Lady Gaga, April 2022

