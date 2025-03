Abor & Tynnas ESC-Hit "Baller" stürmt die deutschen Charts

Seit rund einer Woche steht fest: Abor & Tynna treten in diesem Jahr mit ihrem Hit "Baller" für Deutschland beim Eurovision Song Contest an – zum Glück, denn wie sich herausstellt, scheint der Song des Geschwisterduos bei Musikliebhabern ziemlich gut anzukommen. Wie GfK Entertainment berichtet, stürmt die Elektropop-Nummer aktuell die deutschen Charts. "Baller" steigt mit Veröffentlichung auf Platz 13 in die Charts ein.

Mit dieser Position in der Chartsliste steigt Abor & Tynna sogar besser platziert ein als Sänger Isaak Guderian (30), der im Jahr 2024 mit "Always On The Run" für Deutschland beim ESC antrat. Dieser Hit landete im vergangenen Jahr an seinen besten Tagen in den Charts auf Platz 22. Beim Eurovision Song Contest lief es sogar noch ein wenig besser: Isaak sammelte mit seiner Darbietung für Deutschland ganze 117 Punkte und erreichte damit Platz 12.

Die Geschwister aus Wien setzten sich beim offiziellen Vorentscheid für den Musikwettbewerb "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland" gegen mehr als 3.000 andere Bewerber und im Finale gegen acht weitere Acts durch. Mit rund 25.000 Stimmen mehr, also ungefähr drei Prozent mehr, verwiesen Abor & Tynna ihre Konkurrentin Lyza auf Platz zwei und bekamen damit das Ticket zum Eurovision Song Contest.

Anzeige Anzeige

Getty Images Isaak Guderian, Sänger

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Abor & Tynna bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

Anzeige Anzeige

Anzeige