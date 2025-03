Noch Liebeskummer? Bill Kaulitz erinnert an Zeit mit Ex Marc

Bill Kaulitz (35) brachte am Freitagabend die Bühne im Palladium in Köln zum Beben, als er mit Tokio Hotel ein energiegeladenes Konzert gab. Während Fans zu Hits wie "Durch den Monsun" und "White Lies" tanzten, wurden bei Bill offenbar auch emotionale Erinnerungen wach. "Ich weiß, es gibt wahnsinnig viele Lieder über Köln. Ich kann auch ein paar, ich wäre ja fast Kölnerin geworden", rief der Sänger laut Bild aus, verwies jedoch mehrfach auf verdrängte Gedanken – etwa eine Anspielung auf seinen Ex Marc Eggers (38), der aktuell bei Let's Dance tanzt? "Das ist jetzt doch nicht passiert, aber fast. Ich habe schon ein paar Lieder auswendig gelernt, aber ich habe sie wieder vergessen. Manchmal ist Vergessen ganz gut", gestand er kryptisch ins Mikrofon.

Trotz der musikalischen Euphorie schien Köln für den Musiker eher gemischte Gefühle zu wecken. Lachend nahm er sein Privatleben aufs Korn: "Morgen habe ich einen Tag frei und ich dachte, ich suche mir schnell noch ein Date aus. Nee, nee, nee. Die Stadt Köln hat mir bisher kein Glück gebracht." Ferner behauptete Bill außerdem, dass er für sein Liebesglück auf das Oktoberfest warten müsse. Auf diesem knutschten er und Marc damals und ihre Verbindung wurde erstmals Thema in der Öffentlichkeit.

Schon in einer Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills" hatte Bill gegenüber Marc gestichelt und zugleich durchblicken lassen, wie sehr ihn die Trennung nach wie vor beschäftigte – sowie die "Let's Dance"-Teilnahme seines Verflossenen. "RTL kann mir total dankbar sein, denn so haben sie durch meine Trennung auch Material, um ihre anderen Trash-Shows zu füllen. Von daher erwarte ich auch ein kleines bisschen Dankbarkeit. Ja, gern geschehen, RTL!", amüsierte sich Bill.

Instagram / heidiklum Marc Eggers, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, April 2024

Instagram / saraalviti Marc Eggers, Sara Alviti und Bill Kaulitz, 2023

