Bill Kaulitz stichelt in Podcast-Folge gegen Ex Marc Eggers

Bill Kaulitz (35) ist seit kurzem wieder Single. Der Tokio Hotel-Star ging eine Zeit lang gemeinsam mit Marc Eggers (38) durchs Leben – er scheint allerdings nicht im Guten mit dem YouTuber auseinandergegangen zu sein. Insbesondere seine Teilnahme an der diesjährigen Let's Dance-Staffel scheint dem Sänger sauer aufzustoßen. "RTL kann mir total dankbar sein, denn so haben sie durch meine Trennung auch Material, um ihre anderen Trash-Shows zu füllen. Von daher erwarte ich auch ein kleines bisschen Dankbarkeit. Ja, gern geschehen, RTL!", stichelte er unterschwellig im "Kaulitz Hills"-Podcast gegen seinen Ex.

Dass Marc in der beliebten TV-Show bald übers Tanzparkett schwebt, missfällt aber nicht nur Bill. Viele Fans zeigten sich ebenso empört und warfen dem 38-Jährigen vor, seinen einstigen Partner ausgenutzt zu haben, um die Karriereleiter hochzuklettern. Jenny Elvers (52) scheint der gleichen Meinung zu sein: In ihrem Podcast "Wanderzirkus" deutete die Schauspielerin an, die Internetpersönlichkeit habe kein wirkliches Interesse an dem "Durch Den Monsun"-Interpreten gehabt und nur ein bestimmtes "Ziel" verfolgt.

Bill könnte den Spieß jetzt aber umdrehen – und sein Liebes-Aus für berufliche Vorteile nutzen. Und das hat er allem Anschein nach auch schon getan. Der Musiker veröffentlichte auf Instagram kürzlich einen ersten Ausschnitt des neuen Songs "Miss It (At All) Pt. 1", in dem er wohl auf Marc anspielt, sowie einen humorvollen Video-Call mit Produzent Niklas Dee. "Hallo, Maus. Liebe Grüße aus dem Urlaub. Ich bin hier in der Karibik. Ich lecke mir hier ein bisschen die Wunden. Wie du gehört hast, bin ich schon wieder Single", erzählte er und fügte hinzu: "Und ich hab mir gedacht, wie wäre es mit einem richtig guten Break-up-Song? Hast du Bock?"

Marc Eggers, Content Creator

Bill Kaulitz im November 2024

