Brenda Songs Mutter kämpfte während "Zack & Cody" mit Krebs

"Hotel Zack & Cody"-Star Brenda Song (36) hat in einem Interview über einen entscheidenden Moment in ihrem Leben gesprochen. Im Gespräch mit Mythical Kitchen's Last Meals erinnert sie sich daran, wie sie im Alter von 15 Jahren an einem Wendepunkt stand: Ihre Mutter habe die Diagnose Brustkrebs erhalten, als Brenda zugleich eine Zusage der Universität Harvard erhielt und ihr die Rolle in der Disney-Serie als London Tipton angeboten wurde. "Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich merkte, dass jede Entscheidung, die ich treffe, mein ganzes Leben verändern könnte", erzählt die Schauspielerin laut People. "Für mich war klar, dass ich meinem Traum folgen würde."

In der gesamten Laufzeit der Serie von 2005 bis 2008 war Brenda an der Seite von Cole (32) und Dylan Sprouse (32) sowie Ashley Tisdale (39) zu sehen, während ihre Familie eng zusammenrücken musste, um die schwierige Zeit gemeinsam zu bewältigen. Ihr Vater, ein Grundschullehrer, habe Brenda zur Schauspielerei ermutigt, sofern sie diese als seriöse Karriere statt als Hobby verfolge. Brendas Mutter, die in ihren frühen 30ern an Brustkrebs erkrankte, sei trotz der Belastungen eine zentrale Unterstützung für ihre Kinder geblieben. "Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Sie hatte einen Teenager, zwei kleine Kinder und ihren Kampf. Trotzdem war sie immer noch mein Halt", blickt Brenda heute mit Bewunderung zurück.

Die schweren Erfahrungen beeinflussten Brenda nicht nur privat, sondern auch beruflich. Während ihrer Zeit bei Disney engagierte sie sich für Familien, die ebenfalls von Krebs betroffen waren. Besonders am Herzen lag ihr, Gespräche mit den Kindern dieser Familien zu fördern, um ihnen zu helfen, die Ängste und Verwirrung rund um die Krankheit zu verstehen. "Durch meine jüngeren Brüder wusste ich, wie wichtig solche offenen Gespräche sind", erklärt sie. Auch heute blickt die Schauspielerin mit Dankbarkeit auf diese prägende Zeit zurück – sowohl hinsichtlich ihrer Karriere als auch der verstärkten Bindung innerhalb ihrer Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brenda Song, Ashley Tisdale und Dylan und Cole Sprouse im Juli 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Brenda Song, Dezember 2024