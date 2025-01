Brenda Song scherzt über kultigen "Hotel Zack & Cody"-Spruch

Brenda Song (36), bekannt aus der beliebten Disney-Serie "Hotel Zack & Cody", hat sich in einem Interview an eine ikonische Szene aus der Show erinnert. Gegenüber MTV verriet die Schauspielerin, dass Fans diesen einen Moment ihrer Figur London Tipton immer wieder zitieren. In der berüchtigten Szene diskutiert die reiche und etwas naive Hotelerbin mit Mr. Moseby, gespielt von Phill Lewis, über das Automatikgetriebe eines Autos. Sie nennt die Gangschaltung PRNDL (ausgesprochen wie ein Wort), da diese Buchstaben auf dem Schalthebel stehen. Brenda erklärte augenzwinkernd, dass sie voll und ganz hinter ihrer Rolle stehe: "Warum nennen wir es nicht einfach PRNDL? London hatte absolut recht."

Nach dem Ende von "Hotel Zack & Cody" und dessen Nachfolgeserie hat Brenda eine beachtliche Karriere hinter sich. Zu ihren Projekten gehören Serien wie "Pure Genius" und "Dollface" sowie Filme wie "The Social Network". Zuletzt war sie im Film "The Last Showgirl" an der Seite von Pamela Anderson (57) und Jamie Lee Curtis (66) zu sehen. In dem Drama, das von Regisseurin Gia Coppola inszeniert wurde, spielt Brenda die Rolle einer Showtänzerin, die sich mit dem Ende einer langjährigen Revue auseinandersetzt. Über die Zusammenarbeit und das glamouröse Setting schwärmte sie gegenüber Entertainment Tonight: "Wer will nicht ein Showgirl sein? Und dann auch noch in Bob Mackie-Outfits!"

Privat ist Brenda seit sieben Jahren mit Schauspieler Macaulay Culkin (44) zusammen, mit dem sie die beiden gemeinsamen Kinder Dakota und Carson großzieht. In einem Interview mit Bustle verriet die Schauspielerin, wie das Muttersein sie dazu brachte, über ihren Platz in der Filmindustrie nachzudenken und Prioritäten neu zu setzen. Sie habe sogar überlegt, die Schauspielerei ganz aufzugeben. "Meine Kinder stehen an erster Stelle", erklärte sie. Mit Unterstützung von Macaulay schaffte sie es aber, eine Balance zwischen Karriere und Familie zu finden. Kürzlich erklärte sie, warum sie ihre Kinder aus dem Rampenlicht raushält.

Getty Images Die junge Brenda Song bei der All-Star Party der Disney Channel Games 2007.

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

