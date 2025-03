Bushidos Tochter Laila disst ihre Eltern öffentlich im Netz

Bushido (46) und Anna-Maria Ferchichi (43) sind bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das haben sie offenbar an ihre Tochter Laila vererbt. Das Mädchen hat bereits einen eigenen Instagram-Account und holt da jetzt zu einem kleinen Diss gegen ihre Mama aus. In einer Story postet sie ein Video, in dem Anna-Maria aus ihrer Wasserflasche trinkt. "Ich würde mich auch scheiden lassen", schreibt Laila mit einem Lachsmiley darunter und markiert Papa Bushido. Der Seitenhieb bezieht sich auf einen ähnlichen Satz, den der Rapper bei den Dreharbeiten zur gemeinsamen Familiendoku fallen ließ. Wirklich böse scheint die Schülerin das nicht zu meinen – aber sie beweist, dass sie mindestens genauso schlagfertig ist wie ihre Eltern.

Das ist auch nicht das erste Mal, dass Laila einen frecheren Tonfall anschlägt. In einer Folge der Doku-Serie "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" rutschte Anna-Maria ein anzüglicher Witz raus, als ihr Gatte ihren Lamborghini wäscht. Ihre Tochter hat dazu offenbar ihre eigene Meinung, denn sie kommentiert den Spaß mit "You're disgusting" – zu Deutsch "Du bist ekelhaft". Die Influencerin konnte allerdings nicht so ganz verstehen, warum ihre Tochter die Vorstellung von Intimitäten zwischen ihren Eltern weniger lustig findet.

Überraschend ist diese direkte Art wohl eher nicht, denn immerhin sind die achtfache Mutter und Bushido bekannt dafür im Netz oder in ihrem Podcast offen über ihr Sexleben zu sprechen. In ihrem Podcast kommt das Thema regelmäßig auf. Aber auch in Interviews plaudert das Ehepaar ganz offen Bettgeschichten aus. Als RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) die beiden zuletzt in ihrer Wahlheimat Dubai besuchte, fand sie ein auffälliges Fläschchen mit weißer Flüssigkeit. Anna-Maria betonte zunächst noch, es handle sich um Massageöl. Aber ihr Mann hatte kein Problem, ehrlich zu sein: "Das ist Fake-Sperma. Auf Wasserbasis." Auch auf die Frage, wozu man so etwas verwende, hatte der 46-Jährige eine offene Antwort: "Sperma-Spiele." Mehr wollten die beiden aber nicht offenbaren.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido, 2024

