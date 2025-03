Anna-Maria Ferchichi und Bushido nutzen Fake-Sperma im Bett

Bei einem Hausbesuch in ihrer imposanten Villa in Dubai gewährten Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (46) RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) einen intimen Einblick in ihr Zuhause – inklusive Schlafzimmer. In dem luxuriösen Anwesen mit elf Bädern, Pool und separaten Räumen für Angestellte führte das Paar die Moderatorin durch den privaten Bereich, doch dabei sorgte ein ungewöhnlicher Fund auf dem Nachttisch für Aufsehen: eine Flasche mit einer weißen Flüssigkeit. Während Anna-Maria noch erklärte, es handle sich um Massageöl, rückte der Rapper dann mit der Wahrheit heraus: "Das ist Fake-Sperma. Auf Wasserbasis."

Die Szene sorgte für verlegenes Gelächter, besonders da Frauke das Fläschchen öffnete, daran roch und sich kurz danach die klebrigen Hände waschen musste. Anna-Maria war die Situation sichtlich unangenehm, während Bushido betont cool blieb. Zum Verwendungszweck dieses eher ungewöhnlichen Produkts erklärte der trocken: "Sperma-Spiele." Mehr Informationen ließ sich das Ehepaar dann aber nicht mehr entlocken.

Regelmäßig plaudern Anna-Maria und Bushido aus dem Nähkästchen und geben intime Einblicke in ihr Sexleben. Erst im September verriet die achtfache Mama in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi", wie oft sie und ihr Mann die Ehe vollziehen: "In einem geregelten Alltag haben wir mindestens dreimal die Woche Sex. Manchmal auch nach dem Podcast. […] Jetzt schafft Sex vor allem Nähe. Natürlich ist es auch ein Trieb. Aber vor allem sind wir uns da ganz nah – abgesehen davon, was man da eben miteinander macht."

