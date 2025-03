Das sagten Paulina Pilchs Liebste zu ihrer Schwangerschaft

Paulina Pilch erwartet ihr erstes Baby! Diese süßen Nachrichten gab die Ex on the Beach-Bekanntheit erst vor wenigen Tagen bekannt – und gegenüber Promiflash gibt die Beauty nun ein paar exklusive Details preis. So erzählt sie zum Beispiel, wie sie und ihr Partner Adi Sousa auf die Baby-News reagiert haben. "Wir waren erstmal positiv überrascht, weil wir nicht fassen konnten, dass es wirklich geklappt hat. Ich hatte, glaube ich, noch nie so eine Freude in mir wie in diesem Moment", beschreibt der TV-Star rührend und fügt außerdem hinzu, dass sich auch die Familien der beiden Turteltauben sehr gefreut haben und sie seit dem ersten Tag unterstützt haben.

In ihrer Instagram-Story schildert Paulina, dass sie an Endometriose leidet und ihr von einem Arzt gesagt wurde, dass sie aufgrund dessen große Probleme mit der Fruchtbarkeit haben wird. Das war für sie ein ziemlicher Schock, wie sie erzählt – Paulina hatte schon immer den Traum gehabt, Mutter zu werden. Dass es dennoch geklappt hat, beschreibt die TV-Bekanntheit als "Segen". Wie glücklich Paulina und Adi über die Schwangerschaft sind, kommt auch schon aus der Ankündigung heraus. Auf ihrem Account teilte sie dazu nämlich ein paar Fotos von supersüßen Polaroid-Bildern – darauf strahlen die beiden Turteltauben bis über beide Ohren und halten stolz die ersten Ultraschallbilder in die Kamera.

Paulina fand in ihrem Partner Adi anscheinend die große Liebe. Die beiden machten ihre Beziehung im November 2023 publik. Nach ihrem Seelenverwandten hatte sie zuvor in der Kuppelshow Are You The One – Reality Stars in Love gesucht – allerdings vergeblich. Seit ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show im Jahr 2023 wurde es ein bisschen ruhiger um die Brünette – statt im TV baute sie sich eine große Community in den sozialen Medien auf, die sie regelmäßig auf dem Laufenden hält.

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch Babyverkündung

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch mit ihrem Freund

