Paulina Pilch fühlt sich in erster Schwangerschaft "elend"

Paulina Pilch ist aktuell eigentlich überglücklich: Die TV-Bekanntheit erwartet derzeit ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft verläuft aber bisher nicht ohne Probleme – vor allem mit plötzlichen Ohnmachtsanfällen und Kreislaufproblemen hat die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin zu kämpfen. In ihrer Instagram-Story gibt sie nun ein kleines Update. "Ich weiß, ich habe euch versprochen, ich nehme euch viel mehr mit... Ich gebe mein Bestes. Aber es ist wirklich hart, vor allem mit meinem Kreislauf. Es ist wirklich anstrengend", beginnt sie ihre Story und erklärt: "Ich war heute wieder beim Arzt, bin auch noch für diese Woche krankgeschrieben. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch gehen soll, aber ich fühle mich auch teilweise wirklich elend."

Zwar gibt es zwischendurch einige Tage, an denen es ihr besser gehe, auf diese folgen aber immer wieder schlechte Zeiten: "Wenn ich einen Tag denke: 'Oh, es geht wieder besser', kommt der nächste Tag und ich denke mir: 'Oh, was ist denn hier los.'" Dennoch versucht die werdende Mama trotz der widrigen Umstände das Positive zu sehen. "Aber wir bleiben positiv und bald muss ich auch noch meine Babyshower planen. Es steht noch so viel an", freut sich die Influencerin.

Schon kurz nach der Bekanntgabe der niedlichen Neuigkeiten plauderte die Datingshow-Kandidatin mit Promiflash über die Schwangerschaft. Dabei enthüllte sie auch schon damals, dass diese ihr trotz aller Vorfreude auf das Baby einiges abverlangt. "Ich habe leider momentan häufig Ohnmachtsanfälle und das macht mich sehr schlapp, aber sonst geht es mir zum Glück soweit gut", gestand sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige