"Are You The One"-Star Paulina Pilch ist erstmals schwanger

Süße Nachrichten von Paulina Pilch: Die Reality-TV-Darstellerin macht nun auf Instagram publik, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Dazu teilt sie mit ihrer Community ein paar niedliche Fotos, auf denen sie und ihr Partner Adi ein Ultraschallbild ihres noch ungeborenen Kindes in die Kamera halten. Zum Schluss postet Paulina zudem ein kurzes Video, in dem zu sehen ist, wie an einem Strand im Sand geschrieben steht: "Baby 2025". Abschließend schreibt die werdende Mama noch zu ihrer Verkündung: "Fügen ein neues Mitglied zu unserer Gruppe hinzu."

Paulinas Fans freuen sich total mit ihr und gratulieren ihr in den Kommentaren ganz herzlich. "Ich dachte, ich seh nicht richtig! Wünsche dir eine wunderbare Schwangerschaft, Mama", schwärmt beispielsweise ein User. Auch Reality-TV-Kollegen wie Gina Beckmann (24) senden der Mama in spe viel Liebe. "Oh mein Gott, Glückwunsch", schreibt die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin.

Details zu ihrer ersten Schwangerschaft behält Paulina bislang noch für sich. Sie machte ihre Beziehung mit dem Vater ihres Babys im November 2023 öffentlich. Damals teilte die Are You The One-Bekanntheit ein süßes Foto mit ihrem Partner. Mit ihm scheint sie den Richtigen gefunden zu haben. Zuvor bändelte sie in Datingformaten mit Männern wie Paco Herb oder Max Bornmann an.

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch Babyverkündung

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch mit ihrem Freund

