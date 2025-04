Unterleibsschmerzen: Schwangere Paulina Pilch musste zum Doc

Paulina Pilch könnte derzeit eigentlich nicht glücklicher sein: Die TV-Bekanntheit erwartet zusammen mit ihrem Partner ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Am Dienstagmorgen musste sie aber einen kleinen Schock verdauen, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät. "Wir mussten heute früh erst mal zur Gynäkologin, weil ich von 7 Uhr an unglaubliche Unterleibsschmerzen hatte. Ich hatte richtig Angst", berichtet die Influencerin. Kurz darauf gibt sie aber Entwarnung: "Es waren zum Glück keine Wehen, in ein paar Tagen haben wir dann unser Screening und sehen unsere Maus."

Obwohl sie sich sehr auf ihren Nachwuchs freut, ist die Schwangerschaft für Paulina derzeit alles andere als einfach. Die werdende Mama hat nämlich mit heftigen Schwangerschaftsbeschwerden zu kämpfen: Sie leidet unter Kreislaufproblemen. "Ich habe leider momentan häufig Ohnmachtsanfälle und das macht mich sehr schlapp, aber sonst geht es mir soweit gut, zum Glück", verriet sie kurz nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft gegenüber Promiflash.

Mitte März veröffentlichte die Content-Creatorin dann ein kleines Gesundheitsupdate auf Instagram. Damals hatte sich ihre Lage offenbar nicht wirklich verbessert. "Es ist wirklich hart mit meinem Kreislauf, es ist wirklich anstrengend", erklärte sie. "Ich war heute wieder beim Arzt, bin auch noch für diese Woche krankgeschrieben. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch gehen soll, aber ich fühle mich auch teilweise wirklich elend."

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, Influencerin

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, TV-Bekanntheit

