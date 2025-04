Mädchen oder Junge? Paulina Pilch verrät das Babygeschlecht

Anfang März überraschte Paulina Pilch ihre Fans mit süßen Nachrichten: Die Are You The One?-Bekanntheit erwartet ihren ersten Nachwuchs. Nun verraten die Influencerin und ihr Partner Adi auch das Babygeschlecht. Auf Instagram postet Paulina mehrere Fotos und Clips von ihrer Gender-Reveal-Party. Auf einem Clip schießt Adi einen Fußball in die Luft – und zum Vorschein kommt blaues Pulver. Das verliebte Paar darf sich also auf einen kleinen Jungen freuen.

"Manchester United, wir haben einen neuen Spieler auf dem Weg für euch", scherzt die 28-Jährige, die wohl hofft, dass der Kleine in Sachen Fußball nach seinem Vater kommt. Für ihre Enthüllungsparty haben die werdenden Eltern keine Mühen gescheut. Neben dem Pulverball haben sie auch eine von innen gefärbte Torte vorbereitet. Auf weiteren Aufnahmen lassen sie sich das blaue Tortenstück schmecken und lächeln sich verliebt an. Es scheint, als könnten sie nicht glücklicher sein.

Schon vorab verriet Paulina gegenüber Promiflash, dass das Babygeschlecht bei ihnen keine große Rolle spielt. "Alles rund um das Geschlecht hat keine Priorität für uns", erklärte die Influencerin vor wenigen Wochen – für das Paar sei es viel wichtiger, dass ihr Nachwuchs gesund zur Welt komme. Da Paulina unter Endometriose leidet, sei für die beiden die Gesundheit ihres Schatzes umso wichtiger.

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch und Partner Adi bei der Verkündung des Babygeschlechts

Instagram / paulinapilch Pauline Pilch Babyverkündung

