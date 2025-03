Erste Infos zu "Only Murders in the Building"-Staffel fünf

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel der erfolgreichen Disney+-Serie Only Murders in the Building haben offiziell begonnen. Wie Hulu auf Instagram verkündete, macht sich das ungleiche Trio bestehend aus Steve Martin (79) als Charles-Haden, Martin Short (74) als Oliver und Selena Gomez (32) als Mabel erneut auf, um mysteriöse Mordfälle zu lösen. Auch Hollywood-Ikone Meryl Streep (75), die bereits in der vierten Staffel Olivers große Liebe Loretta verkörperte, sowie die Oscar-Preisträgerin Da'Vine Joy Randolph (38) als Detective Donna Williams werden voraussichtlich wieder dabei sein. Die neuen Episoden könnten bereits im Spätsommer oder frühen Herbst 2025 erscheinen, ähnlich wie die vorherige Staffel, die im März gedreht und im August veröffentlicht wurde.

Nach dem Cliffhanger-Finale der vierten Staffel steht fest, dass der Mord an Portier Lester im Arconia das Herzstück der neuen Folgen sein wird. Doch nicht nur das: Staffel fünf bringt laut Filmstarts.de eine außergewöhnliche Wendung: Charles, Oliver und Mabel gehen offenbar Verbindungen zur Mafia nach. Die Figur Sofia Caccimelio, gespielt von Téa Leoni (59), wurde bereits kurz eingeführt und könnte mit ihrem Hintergrund als Ehefrau des Reinigungskönigs von Brooklyn eine Schlüsselrolle spielen. Welche dramatischen Entwicklungen sich daraus ergeben, bleibt zunächst aber ein gut gehütetes Geheimnis des Produktionsteams.

In früheren Staffeln beeindruckte die Serie nicht nur durch ihre pointierte Mischung aus Spannung und Humor, sondern auch durch einen hochkarätigen Cast, um den immer wieder spekuliert wird. Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt die Abwesenheit von Jesse Williams (43), der die Serie nach der dritten Staffel verlassen hatte, was Fans des Flirts zwischen seiner Figur Tobert und Selenas Figur Mabel ziemlich enttäuschte. Doch auch ohne ihn dürften wieder prominente Gaststars hinzukommen, wie es schon seit Beginn der Serie Tradition ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez und Martin Short, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Williams, Schauspieler

Anzeige Anzeige