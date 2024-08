Selena Gomez kehrt nach Pause auf den roten Teppich zurück

Selena Gomez (32) ist zurück auf dem roten Teppich! Am Donnerstagabend legte sie bei der Premiere der vierten Staffel Only Murders in the Building einen glanzvollen Auftritt hin. Seit vergangenem Mai hatte die Schauspielerin keinen Red-Carpet-Auftritt mehr und feierte jetzt mit ihrem Outfit ein umwerfendes Comeback! Sie trug ein glitzerndes schwarzes Kleid, was ihre langen Beine wunderbar zu Geltung brachte. Passend dazu kombinierte die "Plötzlich Star"-Darstellerin High Heels sowie silbernen Schmuck. Ihren Look vollendete sie mit einem elegant frisierten Dutt. Begleitet wurde sie bei ihrem Auftritt von ihren Co-Stars Meryl Streep (75), Steve Martin (79) und Martin Short (74).

Die Serie "Only Murders in the Building", die an diesem Abend ihre Premiere feierte, kann bereits riesige Erfolge vorweisen. So wurde sie schon für zahlreiche Preise wie unter anderem für den Golden Globe, die MTV Movie Awards und die People's Choice Awards nominiert. Vielleicht kann auch Selena diesbezüglich bald einen ganz persönlichen Erfolg feiern: Für ihre Rolle sei sie für einen Emmy Award als "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie" nominiert, wie Variety berichtete. Bereits zweimal war die Amerikanerin für ihre Mitarbeit als Produzentin nominiert gewesen – jetzt ist sie das erste Mal aufgrund ihrer persönlichen Schauspielleistung auserwählt worden. Die 76. Emmy-Verleihung findet dieses Jahr am 15. September statt. Über ihre Nominierung freut sich Selena bestimmt sehr, denn ihr eigentliche Karriere begann 2008 als Musikerin.

Bei der Verleihung drückt ihr Freund Benny Blanco (36) sicherlich die Daumen. Erst kürzlich sorgten die beiden für Verlobungsgerüchte – Fans der Sängerin bemerkten, dass sie auf TikTok einer Hochzeitsplanungsagentur folgte. Dieses Indiz brachte ihre Follower zum Grübeln und ließ sie vermuten, die beiden könnten sich bereits verlobt haben. Ein Selfie vor wenigen Wochen hatte zu ersten Spekulationen geführt, denn Selena hatte ihren Ringfinger auf dem Bild mit Herzemojis verdeckt. Ob da etwa ein Ring zu sehen war?

Anzeige Anzeige

Getty Images Meryl Streep, Steve Martin, Selena Gomez und Martin Short im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Look von Selena auf der Premiere? Sehr gut, der hat mir richtig gefallen! Na ja, das Outfit ist nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de