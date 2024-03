Total aufgeregt: Meryl Streep machte Martin Short nervös!

Martin Short (73) ist ein alter Hase im Filmgeschäft. Beim Dreh der dritten Staffel von Only Murders in the Building hatte der Schauspieler dennoch mit seiner Nervosität zu kämpfen. Während einer Podiumsdiskussion verrät er laut The Hollywood Reporter: "Es war einer der Höhepunkte meines Lebens. Am ersten Drehtag fuhr ich zur Arbeit und dachte: 'Ich bin heute nervös. [...] Ich werde gleich mit Meryl Streep (74) zusammenarbeiten!'" Das sei ungewöhnlich für den Komiker, denn eigentlich habe er genug Erfahrung, um kein Lampenfieber mehr zu bekommen. Eine dreifache Oscar-Gewinnerin als Kollegin zu haben, ist offenbar selbst für ihn etwas Besonderes.

Auch Meryl gibt zu, dass sie am Set der Krimiserie aufgeregt war. Sie spielt in der neuesten Staffel eine Broadway-Schauspielerin und hatte vor allem Angst, ihre Gesangseinlage zu vermasseln. "Ich war supernervös bei den Aufnahmen", gesteht die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin. Zwischendurch habe sie sich gefragt, ob Selena Gomez (31) den Song nicht an ihrer Stelle singen sollte. Ansonsten sei "Only Murders in the Building" für die 74-Jährige ein Traumjob. Sie habe sogar selbst angerufen und nachgefragt, ob sie mitspielen dürfe. "Ich war ein Riesenfan der Serie und ich wollte einfach ein bisschen Spaß haben!", erzählt sie begeistert.

Martins Aufregung wegen Meryl befeuert Gerüchte, dass die zwei mehr als nur Kollegen sind. Nachdem sie bei den Golden Globes und den AFI Awards vertraut miteinander herumgealbert hatten, vermuteten viele Fans einen Flirt zwischen den Schauspielern. Allerdings dementierte der "Mars Attacks!"-Darsteller im "Club Random"-Podcast eine Affäre der beiden. "Wir sind kein Paar, wir sind nur sehr eng befreundet", beteuerte er. Vor Kurzem berichtete die Daily Mail dann von einem romantischen Dinner-Date, weshalb sich Fans weiterhin sicher sind, dass es zwischen den Stars funkt.

Getty Images Steve Martin, Meryl Streep, Selena Gomez und Martin Short, 2024

Getty Images Martin Short, Schauspieler

