Selena will Taylor in "Only Murders in the Building" sehen

Die Serie Only Murders in the Building kann mit ihrem hochkarätigen Cast glänzen. Während Selena Gomez (32), Martin Short (74) und Steve Martin (79) Staffel für Staffel neue Mordfälle lösen, bekommen sie regelmäßig Verstärkung von großen Filmstars. Unter anderem standen mit ihnen bereits Promis wie Paul Rudd (55), Cara Delevingne (32), Amy Schumer (43) oder auch Martha Stewart (83) vor der Kamera. Selena wünscht sich, dass eines Tages womöglich auch ihre Freundin Taylor Swift (34) einen Part in der Serie übernimmt. "Das fände ich toll", schwärmte sie gegenüber E! News. In näherer Zukunft wird daraus allerdings wohl nichts werden, die Schauspielerin fügte hinzu: "Sie ist aktuell nur sehr beschäftigt, Leute."

Auch Selenas Co-Stars ist ihre enge Beziehung zu Taylor nicht entgangen – und Martin und Steve scheinen die "Cruel Summer"-Interpretin auch sehr zu schätzen. "Taylor Swift geht mit allem so perfekt um, genau wie Selena. In den Situationen, die ich mitbekommen habe – politisch oder auch mit Hass – scheint sie einfach die Weisheit zu besitzen, es ruhig und mühelos anzugehen", äußerte sich Steve ebenfalls in dem Gespräch mit dem Onlinemagazin. Von diesen Worten war Selena sichtlich gerührt und antwortete: "Ich wünschte, ich hätte das aufgenommen, um es ihr zu schicken."

Obwohl Taylor aktuell mit ihrer "The Eras"-Tour genug zu tun haben dürfte, nimmt sich der Popstar durchaus hin und wieder mal Zeit, um für einen Film oder eine Serie vor die Kamera zu treten. Unter anderem hatte die Blondine bereits kleinere Rollen in "CSI: Vegas", "New Girl" oder auch in der Romcom "Valentinstag".

Getty Images Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin bei den Emmy Awards 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift

