Claudia Effenbergs neustes Insta-Selfie sorgt für Verwirrung

Claudia Effenberg (59), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat mit einem neuen Selfie auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Das Bild zeigt das ehemalige Model mit voluminös nach hinten gestylter, eisblonder Mähne und einer markanten Brille. Ihr Gesicht wirkt dabei überraschend faltenfrei. Mit einem knappen "Love my hair" kommentiert Claudia das Bild und setzt damit ihre neue Frisur in den Fokus, doch ihre Anhänger lenken die Aufmerksamkeit schnell auf etwas anderes. Das Foto löste bereits in den ersten 24 Stunden nach der Veröffentlichung eine Flut an Kommentaren aus – Lob und Kritik halten sich dabei inzwischen nicht mehr ganz die Waage.

In der Kommentarspalte zeigen einige ihrer Follower wenig Begeisterung über Claudias offenbar bearbeitetes Foto. Eine Nutzerin bemerkt: "Schönes Bild, aber weit entfernt von der Realität", während andere auf ihren Auftritt bei "Promi Big Brother – Die Late-Night-Show" verweisen, bei dem sie zuletzt einen eher natürlichen Look präsentiert hatte. Zahlreiche User schlagen vor, dass die 59-Jährige zu ihrem Alter stehen und der Wahrheit ins Gesicht sehen solle. Trotz der kritischen Stimmen halten Teile ihrer Fanbase weiterhin zu ihr und hinterlassen Komplimente wie "Klasse Foto" oder "Ich liebe diese Frisur".

Abseits der Social-Media-Kontroversen bleibt Claudia eine strahlende Persönlichkeit, die ihre Lebensfreude und Modebegeisterung nur allzu gern mit ihren Followern teilt. Als Ehefrau des ehemaligen Fußballprofis Stefan Effenberg (56) steht sie gern im Rampenlicht und genießt die Aufmerksamkeit, die ihr öffentliches Leben mit sich bringt. Durch ihre Auftritte in Reality-Shows wie Ich bin ein Star – Holt mich hier raus hat sie sich einen Namen gemacht und nutzt ihre Plattform, um ehrlich über die Herausforderungen und Freuden ihres Lebens zu sprechen. Ihr unverblümter Stil kommt bei ihren Fans besonders gut an.

Heinsohn, Andrea / Action Press Claudia Effenberg, Designerin

RTL / Stefan Thoyah Claudia Effenberg im Dschungelcamp 2023

