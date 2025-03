Umweltschutz: Sebastian Vettel nennt sich "größten Heuchler"

Sebastian Vettel (37) machte sich durch seine Karriere in der Formel 1 weltweit einen Namen. Abseits der Rennstrecke engagiert sich der einstige Rennfahrer allerdings für die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz – was bei vielen Menschen auf Unverständnis stößt. Sie werfen ihm Heuchelei vor. Im Interview mit dem Tages-Anzeiger erklärt der Ex-Ferrari-Pilot jetzt, dass er das nachvollziehen kann. "Ich muss mir diesen Vorwurf gefallen lassen. Und ja: Ich bin der größte Heuchler, den es gibt, wenn ich über Umweltthemen rede und gleichzeitig einen so großen Fußabdruck hinterlassen habe", betont er.

Der 37-Jährige flog nicht nur jahrelang in der Business oder First Class zu seinen Formel-1-Rennen, sondern arbeitete auch gleichzeitig in einer Branche, die nicht unbedingt mit ihrer Nachhaltigkeit überzeugen kann. Er stellt jedoch klar, dass sich jeder an seine eigene Nase fassen sollte. "Wir alle sind doch Heuchler, weil wir auch Dinge genießen, von denen wir wissen, dass sie nicht so gut sind. Müssen wir nach Thailand in die Ferien fliegen? Nein. Aber es ist halt auch unheimlich schön dort", erklärt Sebastian und fügt hinzu: "Wir sollten das Reisen nicht verbieten, sondern technologische Möglichkeiten anbieten, die uns erlauben, das Gleiche zu tun wie bislang – nur nachhaltiger."

Es sei wichtig zu erkennen, dass die Probleme "nicht mit Scham" gelöst werden, "sondern vielmehr, indem wir uns damit konfrontieren und nach Lösungen suchen." Daher ist es nicht überraschend, dass der Formel-1-Star nach seinem Karriere-Aus zwar beim Goodwood Festival of Speed 2023 in den Motorsport zurückkehrte, es aber insbesondere deswegen tat, weil die Wagen mit fossilfreiem Kraftstoff angetrieben wurden. "Ich kann es kaum abwarten, wieder hinterm Steuer von so unvergesslichen Autos zu sitzen, die jetzt mit nachhaltigem Kraftstoff angetrieben werden", erklärte Sebastian im Vorfeld gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel im März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige