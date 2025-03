Ralf Schumacher kritisiert Vettel für Spruch über Coming-out

Sebastian Vettel (37) hat in einem Interview mit dem Tagesanzeiger das Coming-out von Ralf Schumacher (49) gelobt – gleichzeitig aber mit einer anderen Aussage für Diskussionen gesorgt. Der vierfache Formel-1-Weltmeister nannte den Schritt von Ralf "mutig" und betonte, wie wichtig Vorbilder im Sport seien, um Tabus zu brechen. Für Kritik sorgte dann aber seine Bemerkung, dass der Motorsport noch immer eine Welt sei, "in der alte weiße Männer eine Benzin-Party feiern". Ralf reagierte darauf via Instagram verärgert: "Vielen Dank für die Wertschätzung. Allerdings finde ich die Bemerkung über alte weiße Männer völlig daneben."

In seinem Post machte Ralf deutlich, dass er sich in der Motorsport-Szene nie diskriminiert gefühlt habe und stattdessen auf Akzeptanz gestoßen sei. "Ich wurde von der gesamten Formel 1 unterstützt", erklärte er und wies Sebastians Aussage über die Branche als engstirnig zurück. Das Coming-out erlebte er als einen Schritt in die Freiheit, der für ihn und seinen Partner von immensem Wert gewesen sei. Für seine Kritik bekam der 49-Jährige viel Zuspruch. "Die Formulierung von Sebastian ist definitiv daneben. Er sollte mal mit offenen Augen durch die Welt gehen", schrieb ein Fan. Einige waren aber auch Vettels Seite und kommentierten Aussagen wie: "Leider wird das Klischee des 'alten weißen Mannes' regelmäßig erfüllt. Auch und speziell in der F1."

Im Sommer vergangenen Jahres machte Ralf, der zuvor 13 Jahre mit Cora Schumacher (48) verheiratet gewesen war, seine Beziehung mit Étienne Bousquet-Cassagne öffentlich und feierte damit sein Coming-out – die zwei waren zu dem Zeitpunkt aber schon seit knapp zwei Jahren zusammen. Der Motorsport-Star könnte nicht glücklicher mit seinem Liebsten sein, weshalb wohl auch eine Hochzeit infrage komme. "Ehrlicherweise habe ich gedacht, ich hätte das Thema hinter mir. [...] Aber in diesem Fall wäre es denkbar", gab er im Podcast "Die Geissens" zu. Sollten sie sich verloben, wolle er seinen Fans aber auf jeden Fall davon erzählen.

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, September 2024

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Oktober 2024

