So war Sebastian Vettels' letztes Gespräch mit Schumi

Er war mehr für ihn als nur ein Sportkollege. Michael Schumachers (55) Skiunfall liegt inzwischen zehn Jahre zurück: Der Formel-1-Star war in den französischen Alpen auf der Piste schwer verunglückt. Über seinen Zustand ist kaum was bekannt. Viele seiner Wegbegleiter zollen dem zweifachen Vater ihren Tribut, so auch dieser viermalige Weltmeister: Sebastian Vettel (36) erinnert sich an sein letztes Gespräch mit Schumi zurück.

Der 36-Jährige verriet RTL, wie nahe sich die beiden vor dem Unfall standen. "Die ersten Gedanken waren natürlich beim letzten gemeinsamen Gespräch, das wir hatten. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich Vater werde und was auf uns zukommt", erklärte Sebastian. Michael habe ihn stets unterstützt. Für Sebastian sei es heute noch ein großer Verlust: "Mein Freund fehlt mir einfach. In den letzten Jahren wäre er so wichtig gewesen. Ich hätte so viele Fragen gehabt und er hätte mit Sicherheit so viele Antworten oder Inspirationen geben können."

Besonders die Familie des 55-Jährigen gebe ihr Bestes, um diesen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. In der Netflix-Doku "Schumacher" gab Michaels Sohn Mick (24) intime Einblicke in seine Gefühlslage: "Natürlich ist es so, dass nach dem Unfall die Erfahrungen, Momente, die viele mit ihren Eltern erleben, nicht da sind oder weniger da sind." Mick finde dies "ein bisschen unfair".

Anzeige

Getty Images Michael Schumacher und Sebastian Vettel beim Grand Prix in Abu Dhabi, 2012

Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel und Michael Schumacher beim Hockenheimring, Juli 2012

Anzeige

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de