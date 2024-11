Nach Formel-1-Aus: Sebastian Vettel drückt wieder Schulbank

Seit zwei Jahren reist Sebastian Vettel (37) nun nicht mehr als Formel-1-Profi durch die Welt – vielmehr ist der Ex-Rennfahrer nun an einem Ort zu finden: in der Schule! "In der Tat gehe ich zur Schule. Ich mache eine Ausbildung im Bereich der Landwirtschaft", verrät er im Interview mit RTL. Aufgrund seiner Faszination für das Potenzial der Landwirtschaft und dafür, woher die Produkte kommen, sei er plötzlich in diese Sparte gerutscht. "Ich finde das extrem spannend, was die Zukunft der Landwirtschaft angeht", fügt Sebastian hinzu.

Nach Abschluss der Ausbildung sei er "nicht ganz" ein Landwirt: "Aber es ist praktisch eine komprimierte Form davon. Danach kann ich einen eigenen Betrieb führen. Diese Welt fasziniert mich." Doch bis dahin wird es vermutlich noch ein Weilchen dauern, denn die Ausbildung ist nicht in Vollzeit, wie Sebastian erklärt – aber das scheint ihm ganz gut in den Kram zu passen. "Mit den drei Kids gibt es eh viel zu tun", erzählt der Familienvater und fügt hinzu: "Es ist aber viel ruhiger als früher, ich reise nicht mehr so viel."

Sebastian ist stolzer Dreifachpapa. Im Jahr 2014 wurde er erstmals Vater, als er und seine langjährige Partnerin Hanna, mit der er seit der Schulzeit liiert ist, eine Tochter willkommen hießen. Nur ein Jahr später kam ihre zweite Tochter zur Welt. Im Juni 2019 krönte das Paar seine Liebe mit einer Hochzeit und gab sich das Jawort. Wenige Monate nach der Trauung wurde ihr Glück mit der Geburt ihres dritten Kindes, eines Sohnes, komplett. Während seiner Karriere waren es stets seine Familie und seine Frau, die ihm Kraft und Unterstützung gaben. "Sie hat mich am Boden gehalten, sich um mich gekümmert und mir all die Unterstützung gegeben, damit ich mich nicht allein und mich geliebt fühle", schwärmte der gebürtige Heppenheimer kurz vor dem Ende seiner Karriere im Formel-1-Podcast "Beyond The Grid".

Getty Images Sebastian Vettel beim F1 Grand Prix von Abu Dhabi, November 2019

Getty Images Sebastian Vettel mit seiner Frau Hanna, November 2023

