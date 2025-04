Wird Sebastian Vettel bald Motorsportberater bei Red Bull?

Kommt Sebastian Vettel (37) bald zurück in die Welt der Formel 1? Wenn es nach Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko geht, wäre der Ex-Weltmeister die ideale Besetzung, um in seine Fußstapfen zu treten. Im Interview mit Sky erklärte der 82-Jährige, dass er sich Vettel als Nachfolger auf seinem Posten gut vorstellen könne. "Es wäre natürlich toll, wenn ein Mann so wie Sebastian das weiter übernehmen würde", sagte Marko am Rande des Großen Preises von Saudi-Arabien und fügte hinzu, dass der vierfache Weltmeister keine lange Eingewöhnungszeit brauchen würde: "Das sind zwei Rennen und er hat das im Griff."

Sebastian ist prädestiniert für diese Rolle: Mit vier Weltmeistertiteln, die er zwischen 2010 und 2013 mit Red Bull einfuhr, zählt er zu den erfolgreichsten Fahrern der Formel 1 und gilt als eines der Aushängeschilder des Juniorenprogramms des Teams. Diese Initiative verantwortet Helmut seit Jahren und sieht darin ein Kernelement seines Jobs. Vettel kennt sich deshalb bestens damit aus, könne laut dem Juristen aber auch durch seine ersten Management-Kenntnisse punkten: Der 37-Jährige organisierte beispielsweise das Race4Women-Event in Saudi-Arabien. Was er zu dem möglichen Job als Motorsportberater bei Red Bull sagen würde, lässt Helmut nicht durchblicken.

Abseits der Rennstrecke führt Sebastian ein völlig anderes Leben. Seit seinem Rücktritt 2022 hat er nicht nur mehr Zeit für seine drei Kinder, sondern widmet sich auch einer Ausbildung im Bereich Landwirtschaft, die er nebenberuflich absolviert. Seine Frau Hanna, mit der er seit der Schulzeit liiert ist und die ihm während seiner gesamten Karriere stets den Rücken gestärkt hat, steht dabei fest an seiner Seite. Zuletzt schwärmte Vettel über die ruhigeren Zeiten und erklärte, wie wichtig ihm seine Familie sei. Ob er angesichts seiner neuen Projekte tatsächlich zu Red Bull zurückkehren wird, bleibt also abzuwarten. Die Verbindung zu seinem ehemaligen Team scheint jedenfalls noch genauso stark wie zu aktiven Zeiten zu sein.

Getty Images Sebastian Vettel im März 2025

Getty Images Sebastian Vettel, Ex-Formel-1-Rennfahrer

