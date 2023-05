Nach Karriereende: Sebastian Vettel bald wieder im Rennwagen

Er kehrt auf die Formel-1-Bahn zurück! Sebastian Vettel (35) hatte im Juli 2022 sein Karriereende angekündigt, um sich in Zukunft mehr auf seine Familie konzentrieren zu können. Sein letztes Rennen fuhr der vierfache Weltmeister im November vergangenen Jahres. Nur wenige Monate nach seinem Motorsport-Aus wird aber bald schon wieder hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos sitzen: Sebastian fährt beim Goodwood Festival of Speed mit!

Wie Bild berichtet, findet das Motorsport-Event vom 13. bis zum 16. Juli in England statt. Der 35-Jährige wird dort gleich mehrere seiner eigenen Formel-1-Autos fahren. Was dabei einige überraschen dürfte: Die Wagen werden bei der Show komplett mit fossilfreiem Kraftstoff angetrieben! Sebastian scheint sich auch schon sehr darauf zu freuen. "Ich kann es kaum abwarten, wieder hinterm Steuer von so unvergesslichen Autos zu sitzen, die jetzt mit nachhaltigem Kraftstoff angetrieben werden", erklärt er gegenüber dem Magazin.

Zu seinem Abschied im vergangenen Jahr durfte sich der gebürtige Heppenheimer über ein unübliches Geschenk freuen. Der Sender Sky schenkte ihm zwei Alpakas! Über die tierische Überraschung schien er sich auch zu freuen. "Das ist mal eine ganz andere Idee. [...] Ich werde dem Pärchen hoffentlich ein schönes Zuhause geben können", meinte der Motorsport-Star.

Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel im November 2022

Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Sebastian Vettel beim Grand Prix in Abu Dhabi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de