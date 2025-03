Dieses Ritual ist Prinz Harry und Meghan in Ehe sehr wichtig

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) legen großen Wert darauf, sich in ihrem Alltag als Ehepaar Raum für Zweisamkeit zu schaffen. In der "Drew Barrymore Show" erzählt Meghan, dass sie und Harry ein festes Ritual haben: Jeden Mittag treffen sie sich, um gemeinsam zu essen und sich auszutauschen. "Wie waren deine Meetings?" und "Was steht heute noch an?", gehören zu den Fragen, die die beiden in dieser Zeit besprechen. Meghan betont außerdem, dass solche Momente für sie essenziell seien, um ihre Beziehung lebendig zu halten. "Wir nehmen uns die Zeit, uns zu daten, auch wenn die Ringe bereits am Finger sind", sagt sie weiter.

Das Konzept, die Partnerschaft ständig zu pflegen und immer wieder bewusst füreinander da zu sein, hat Meghan schon lange begleitet. Noch bevor sie Harry kennengelernt hatte, erhielt sie einen Ratschlag, der sie nachhaltig prägte: Ein ehemaliger Arbeitgeber ermutigte sie, sich einen Partner zu suchen, der sich verpflichtet fühlt, seine Frau ein Leben lang zu "daten". Dies sei eine der Lektionen, die auch sie und Harry als Grundlage ihrer Ehe übernommen hätten. Neben diesen romantischen Gesten pflegt das royale Paar einen harmonischen Alltag, der nicht zuletzt von den Kindern Archie (5) und Lilibet (3) geprägt ist: "Wir lieben es, sie in die Schule zu bringen und abzuholen", schwärmt Meghan über das Familienleben.

Bereits in früheren Interviews mit dem Magazin People berichtete Meghan, dass ihre Beziehung zu Harry von einem tiefen Zusammenhalt geprägt sei. "Wir ticken einfach im Gleichklang, wie ein eingespieltes Team", erklärte sie damals. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 2018 zogen die beiden 2020 nach Montecito, Kalifornien, wo sie eine perfekte Balance zwischen Familie, Beruf und persönlichen Interessen gefunden haben wollen. Dass sie es genießen, den Fokus auf kleine Gesten und Routinen zu legen, passt gut zu dem Bild, das Meghan von ihrer Ehe in der Öffentlichkeit zeichnet. Auch in stressigen Zeiten, etwa beim Verlust ihres Beagles Guy oder mit ihren laufenden Projekten wie der Netflix-Serie "With Love, Meghan", bleiben sie einander stets eine Unterstützung.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im April 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

