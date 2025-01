Herzogin Meghan trauert im Netz um verstorbenen Hund Guy

Herzogin Meghan (43) hat einen traurigen Verlust zu beklagen. Die Herzogin teilte am Dienstag die Nachricht vom Tod ihres Hundes Guy und veröffentlichte einen emotionalen Text auf ihrem Instagram-Profil. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) begann den Post mit den Worten "In Erinnerung an Guy" und beschrieb, wie sehr sie um den Vierbeiner trauert: "Ich habe zu viele Tränen geweint, um sie zu zählen – die Art von Tränen, die einen dazu bringen, unter die Dusche zu gehen [...]" Am Ende richtete die ehemalige Schauspielerin ihre Worte direkt an ihren jahrelangen Weggefährten. "Danke für so viele Jahre bedingungsloser Liebe, mein süßer Guy. Du hast mein Leben auf eine Weise erfüllt, die du nie erfahren wirst", bedankte sie sich.

Die 43-Jährige adoptierte Guy im Jahr 2015 aus einem Tierheim in Kanada. Er war zuvor in einer Tötungsstation untergebracht worden und hätte ohne die Kalifornierin nicht mehr lange gelebt. Doch sie verliebte sich sofort in die Fellnase und bot ihm ein neues Leben – seitdem war der Beagle Meghans ständiger Begleiter. Als Meghan für die Liebe nach Großbritannien zog, schloss Guy sich ihr ebenfalls an. Der Rüde wird sogar noch in ihrer neuen Serie "With Love, Meghan" zu sehen sein, wie sie in ihrem Social-Media-Post verriet: "Da viele von euch Guy nun in der neuen Serie sehen werden, hoffe ich, dass ihr verstehen werdet, warum ich so am Boden zerstört bin über seinen Verlust. Ich glaube, ihr werdet euch vielleicht auch ein bisschen in ihn verlieben."

Meghan und Harrys andere Hunde können sie und ihre Kinder vielleicht in ihrer Trauer um Guy trösten. Das Paar adoptierte Pula, einen schwarzen Labrador, genauso wie Mamma Mia gemeinsam. Der Beagle wurde im August 2022 Teil der Familie, wobei sich die Sussexes bewusst für die in die Jahre gekommene Hundedame entschieden. "Sie sagte: '[...] Wir wollen welche, denen wir helfen können und die älter sind'", erzählte Shannon Keith, die die beiden bei dem Adoptionsprozess unterstützte, gegenüber der Los Angeles Times.

Netflix Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry