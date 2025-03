Herzogin Meghan verrät das Ehegeheimnis von sich und Harry

Herzogin Meghan (43) sprach in der Talksendung "The Drew Barrymore Show" auf berührende Weise über ihre Ehe mit Prinz Harry (40). Sie plauderte unverblümt über ein Versprechen, das die beiden fest miteinander verbinde. "Als ich auf dem College war, sagte jemand zu mir: 'Weißt du, Meghan, wenn du eines Tages deinen Traummann triffst, möchte ich, dass er zu dir das Gleiche sagt, was ich zu meiner Frau gesagt habe, als wir geheiratet haben, nämlich, dass ich schwöre, immer mit meiner Frau auszugehen'", berichtete Meghan im Gespräch mit Gastgeberin Drew Barrymore (50). Sie habe ihm davon erzählt und siehe da: "Harry sagte: 'Ich gelobe, immer mit dir auszugehen.'"

Meghan erklärte, dass dieser Ansatz – sich weiterhin so zu behandeln wie in der aufregenden Anfangszeit einer Beziehung – der Schlüssel zu ihrer glücklichen Ehe sei. Auch im Umgang miteinander halten sie und Harry bewusst an bestimmten Ritualen fest. So soll, trotz der Anforderungen ihrer Berufe und der Erziehung der gemeinsamen Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), der Funke immer erhalten bleiben. All das Gute, die Freude und die Schmetterlinge aus der Zeit, in der man sich umworben hat, zu bewahren, halte die Beziehung lebendig. Sie sprach zudem davon, wie wichtig es ihr sei, für ihre Familie da zu sein, auch wenn sie unterwegs ist. Wenn sie die Gute-Nacht-Geschichte ihrer Kinder nicht persönlich vorlesen kann, achte sie darauf, diese auf Video aufzunehmen, um dennoch präsent zu sein: "Man findet Wege, füreinander da zu sein."

Seit Meghan und Harry sich 2016 kennengelernt haben, scheint die Verbindung der beiden nicht nur öffentlich, sondern vor allem privat sehr stark zu sein. Ihre Hochzeit im Jahr 2018 wurde von Millionen Menschen weltweit verfolgt. Doch Meghan betonte, dass ihre Beziehung mehr als nur eine royale Liebesgeschichte sei: Harry sei der humorvollste und liebenswerteste Mensch, den sie kenne. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Serie Suits berühmt wurde, ließ zudem nicht unerwähnt, wie wichtig Harrys ständige Unterstützung in ihrem alltäglichen Leben für sie ist: "Ich bin sehr dankbar, ihn als Ehemann und Partner an meiner Seite zu haben", schwärmte sie vom Duke of Sussex.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Drew Barrymore

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

