John Mulaney erklärt, wie Olivias Brustkrebs entdeckt wurde

John Mulaney (42) hat in einem Interview mit CBS Sunday Morning offenbart, dass seiner Frau Olivia Munn (44) die Brustkrebsdiagnose durch einen risikobasierten Test überhaupt erst ermöglicht worden sei. "Dieser lebenslange Risiko-Assessment-Test ist wirklich der einzige Grund, warum ihr Krebs entdeckt wurde", erklärte der Comedian und zog zugleich ein positives Fazit: Viele Frauen seien durch diese Methode auf ihr eigenes Risiko aufmerksam geworden. Olivia selbst hatte bereits im März 2024 öffentlich gemacht, dass der Brustkrebs ein Jahr zuvor diagnostiziert worden sei. Trotz einer zunächst unauffälligen Mammografie entwickelte sich die Krankheit kurze Zeit später. Umfassende medizinische Eingriffe – darunter eine Mastektomie und eine vollständige Hysterektomie – waren die Folge.

Die Schauspielerin beschrieb auf Instagram, wie sie proaktiv gehandelt habe, um ihre Gesundheit zu schützen. Bei einem Gentest, der auf 90 krebsbezogene Gene untersucht, einschließlich des bekannten BRCA-Gens, sei kein Risiko festgestellt worden. Dennoch folgte zwei Monate nach dieser Entwarnung die schockierende Diagnose Brustkrebs. Die Schauspielerin unterzog sich seither mehreren Eingriffen und betonte in einem Interview mit Vogue, wie wichtig diese Schritte für sie gewesen seien, um für ihre Familie da zu sein. Während Olivias Kampf gegen den Krebs erlebte das Paar dennoch freudige Momente: Tochter Méi wurde 2024 über eine Leihmutter geboren und schloss sich dem gemeinsamen Sohn Malcolm, der mittlerweile drei Jahre alt ist, an.

Die Beziehung zwischen John und Olivia scheint auch in schwierigen Zeiten besonders stabil. Seit ihrer Hochzeit 2024 steht für beide die Familie an erster Stelle. Für John, der durch das Vatersein eine neue Lebensperspektive gefunden hat, sind Sohn Malcolm und Tochter Méi eine Bereicherung, wie er gegenüber CBS Sunday Morning mitteilt: "Als mein Sohn geboren wurde, dachte ich: 'Oh, da bist du ja,' und bei meiner Tochter hatte ich das Gefühl: 'Wir haben uns schon mal getroffen'." Während Olivia in Interviews oft von ihrer Liebe zu ihren Kindern spricht, betonte sie, wie sehr sie darum kämpfe, möglichst viel von ihrer Mutterschaft miterleben zu können – selbst in herausfordernden Zeiten.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn während der Untersuchungen im Krankenhaus

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn bei den Oscars 2024

