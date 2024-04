Brustkrebs: Olivia Munn brach nach Mastektomie zusammen

Olivia Munn (43) hat eine harte Zeit hinter sich. Vor knapp einem Jahr wurde bei der Schauspielerin Brustkrebs diagnostiziert. Was folgte, waren zahllose Arztbesuche, Medikamente und vier Operationen – unter anderem eine doppelte Mastektomie, also eine Amputation beider Brüste. "Es war ein Schock. Es war ein Schock für mein System", erinnert sie sich gegenüber People an das Aufwachen nach dem Eingriff. In der Klinik habe Olivia eine totale emotionale Leere empfunden. Erst als sie wieder in ihrem gewohnten Umfeld war, habe sie wirklich verstehen können, was passiert ist. "Als ich nach Hause kam, zog ich mich aus und schaute noch einmal in den Spiegel, und da brach ich völlig zusammen", schildert sie.

Die doppelte Mastektomie dauerte zehn Stunden. Statt einer sofortigen Rekonstruktion der Brust entschied sich Olivia dafür, ihrem Körper nach der schweren Belastung der Krebserkrankung und der OPs etwas Zeit zum Heilen zu geben. Statt Silikonimplantaten wurden ihr sogenannte Expander eingesetzt, die die Haut langsam dehnen und Platz für dauerhafte Implantate schaffen. Die "X-Men: Apocalypse"-Darstellerin stellt klar: "Ich habe wirklich versucht, vorbereitet zu sein, aber die Wahrheit ist, dass mich nichts darauf vorbereiten konnte, wie ich mich fühlen würde, wie es aussehen würde und wie ich emotional damit umgehen würde.“

Mittlerweile liegt der Eingriff einige Monate zurück und Olivia konnte lernen, sich mit der Veränderung an ihrem Körper abzufinden. Sie begann zudem eine Hormonunterdrückungstherapie, um das zukünftige Krebsrisiko zu senken. Bei all dem stehen ihr Partner John Mulaney (41) und ihr gemeinsamer Sohn Malcolm ihr fest beiseite. "Danke, dass du so hart gekämpft hast, um für uns da zu sein. Malc und ich bewundern dich", würdigte der Comedian die Leistung seiner Liebsten jüngst auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviamunn Olivia Munn im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de