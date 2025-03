Kate Hudson erzieht ihre drei Kinder komplett individuell

Kate Hudson (45) hat in einem Interview mit Netflix, kurz vor der Veröffentlichung ihrer neuen Serie "Running Point", über ihre ganz persönliche Herangehensweise an die Erziehung ihrer drei Kinder gesprochen. Dabei eröffnete die Schauspielerin, dass sie ihren erstgeborenen Sohn Ryder Robinson, 21, bewusst anders großzieht als ihre jüngeren Kinder Bingham, 11, und Rani, 4. Besonders die Tatsache, dass Ryder gerade das erste Jahr auf dem College hinter sich hat, stelle sie vor neue Herausforderungen. "Dieses Alter kann wirklich beängstigend für Eltern sein", verriet Kate und fügte hinzu: "Ich habe das Baby, dann habe ich Bing, der kurz vor der Pubertät steht, und Ryder. Und zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln, wenn sie erwachsen werden, ist für mich die beste Erfolgsgeschichte von allem, was ich je gemacht habe."

Kate, die Ryder mit ihrem ersten Ehemann Chris Robinson großzieht, erklärte, dass sie und ihr Ex als Co-Eltern das Wichtigste immer im Fokus behalten: die Liebe zu ihrem Kind. Auch mit ihren anderen Ex-Partnern – Musiker Matt Bellamy, dem Vater von Bingham, und ihrem aktuellen Lebensgefährten Danny Fujikawa (38), dem Vater von Rani – pflegt Kate ein harmonisches Zusammenleben im Sinne ihrer Kinder. "Es mag von außen untraditionell wirken, aber unsere Familie ist ein starkes, wunderbares Gefüge", verriet sie in einem früheren Interview.

Privat setzt Kate stark auf zwischenmenschliche Beziehungen, die über die Jahre gewachsen sind. Ihren Partner Danny kennt sie seit Jahrzehnten, da er damals Teil ihres Freundeskreises war. Es sollte jedoch bis 2017 dauern, bis aus der Freundschaft eine Liebesbeziehung wurde. Die Patchwork-Familie scheint ihre Balance gefunden zu haben, und trotz ihres vollen Terminkalenders sieht Kate ihre Kinder als Priorität. "Egal, wie das Leben aussieht, Kinder großzuziehen ist immer eine Herausforderung", sagte sie weiter. Mit diesen Worten zeigt sich die Blondine nicht nur als gefeierte Schauspielerin, sondern vor allem auch als Mutter, die in jeder Lebensphase einen Weg sucht, ihren Kindern gerecht zu werden.

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrer Tochter Rani und ihrem Sohn Bingham, April 2024

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder Robinson und Rani Fujikawa, 2024

