Flugangst: Nino de Angelo sagt seine Hochzeit in Vegas ab!

Nino de Angelo (59) muss kurz vor seinem großen Tag einen Rückzieher machen! Bereits seit fast sechs Jahren ist er mit seiner Partnerin Simone zusammen. Deshalb plante der Schlagersänger, im Dezember mit ihr vor den Traualtar zu treten – und zwar genau an seinem 60. Geburtstag. Gefeiert werden sollte stilecht in Las Vegas, inklusive Nacht in der Suite, in der einst Elvis Presley (✝42) residiert hatte. Doch nun ist Ninos Hochzeit wegen seiner Flugangst geplatzt!

"Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen. Ich habe keine Lust, an meinem 60. Geburtstag vom Himmel geholt zu werden", erklärt er Bild. Stattdessen feiere Nino seinen Ehrentag dann mit seiner Liebsten in Italien – und die Hochzeit finde eben im nächsten Jahr statt. Aber was sagt die Braut Simone dazu? "Sie weiß ja, dass die Hochzeit nur aufgeschoben ist. [...] Außerdem mache ich ihr und mir an meinem Geburtstag schon mal das Hochzeitsgeschenk: Statt Ringen schenke ich uns zwei identische Uhren", betont der Sänger. Auf die Rückseiten habe er eine Liebeserklärung eingravieren lassen.

Für Nino ist seine kommende Eheschließung schon die fünfte – aber diesmal soll es wirklich die letzte Hochzeit sein! "Auf den Standesämtern kennt man mich ja. Die begrüßen mich immer mit den Worten: 'Sie schon wieder, Herr de Angelo'", witzelt der Casanova.

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo und seine Freundin Simone im August 2021

Getty Images Nino de Angelo, Schlagersänger

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo und seine Freundin Simone, Oktober 2023

