Nino de Angelo wettert gegen Michelle und Tochter Marie!

Nino de Angelo (60) scheint die Liebe von Marie Reim (24) und ihrem Freund Aleks zu stören. Auf Instagram postet die Sängerin ein süßes Urlaubsfoto der beiden, woraufhin das Schlager-Urgestein kommentiert: "Eric Philippi II. Ihr habt doch echt einen an der Waffel. Die ganze Reim-Familie anscheinend." Damit scheint der "Jenseits von Eden"-Interpret andeuten zu wollen, dass ihr Liebster dem Freund ihrer Mutter ähnlich sieht. Mama Michelle datet den 25 Jahre jüngeren Schlagermusiker Eric Philippi. Maries Fans finden die Kritik unbegründet. "Mein lieber Nino, so sehr ich dich auch schätze, aber eine optische Ähnlichkeit zwischen Aleks und Eric kann ich so jetzt nicht feststellen", kommentiert eine Userin.

Der 60-Jährige scheint seine Tirade inzwischen zu bereuen. In einer Story stellt er klar: "Einen an der Waffel zu haben ist etwas Wunderbares, es ist etwas sehr Positives. Ich habe doch selbst einen an der Waffel!" Außerdem singt er in einem Video: "Ich hätte mir niemals einen Reim darauf gemacht, dass ich so viel Presse über Nacht bekomme." Die eingefleischten Fans des gebürtigen Karlsruhers stört der Trubel nicht. "Du bist ein Megatyp, bleib wie du bist!", wünscht ihm ein Nutzer unter dem Clip.

Marie und Aleks lassen sich ihr Liebesglück nicht von Nino vermiesen. Im Interview mit Bild plauderte die Tochter der "Ein bisschen Frieden"-Sängerin kürzlich aus, wie sich die beiden Turteltauben kennengelernt hatten: "Wir haben uns zum ersten Mal vor ein paar Monaten auf der Geburtstagsparty eines Freundes gesehen. Am nächsten Tag schrieb er mich auf Instagram an und fragte, ob er mich zum Essen ausführen dürfe."

Eric Philippi und Michelle, Schlagerstars

Schlagersängerin Marie Reim mit ihrem Freund Aleks

