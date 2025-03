Königin Camilla kocht selten für Ehemann König Charles III.

Tom Parker Bowles (50) hat verraten, dass seine Mutter, Königin Camilla (77), nur selten für König Charles III. (76) zu Hause kocht. Während eines Events im Castle Hotel in Windsor sprach der Food-Autor darüber, was seine Mutter am Herd zaubert – und was nicht. "Ich glaube nicht, dass sie für ihn kocht, ehrlich gesagt. Sie haben ein Team von sehr guten Köchen", erklärte er. Allerdings sei Charles ein großer Fan von einfachen Gerichten wie Rührei mit Räucherlachs oder Brathähnchen. "Es ist nichts von wegen 'Schatz, ich bin zuhause, was gibt's zum Abendessen?'. Bei ihnen ist alles ein bisschen geplanter", fügte er hinzu.

Neben den kulinarischen Vorlieben ihrer Majestäten gewährte Tom einen Einblick in das moderne Familienleben der britischen Royals. Auf die Frage, ob er spontan bei seiner Mutter im Windsor Castle vorbeischauen könne, sagte er, es brauche mittlerweile mehr Organisation. "Ich würde sie wahrscheinlich vorher anrufen oder ihr eine SMS schreiben", scherzte er. WhatsApp sei jedoch keine Option, da die Queen laut Tom kein modernes Smartphone benutze und stattdessen ein altes Nokia-Modell habe. Trotzdem, so sagt er, wisse Camilla immer genau, wenn er in der Gegend sei, und würde ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit auffordern, vorbeizukommen.

Tom, selbst ein gefeierter Essensexperte und Buchautor, teilt nicht nur besondere Einblicke in das Leben seiner Mutter, sondern auch Gedanken über die Rolle von Essen in der Diplomatie. Er spricht von "Soufflé-Diplomatie" und beschreibt, wie Essen eine Brücke zwischen Nationen schlagen kann. Für ihn hat die unzähligen Male bewährte Tradition, Staatsoberhäupter wie Donald Trump (78) an einer festlich gedeckten Tafel miteinander ins Gespräch zu bringen, eine unbestrittene Wirkung. Über private Themen oder gar die neue Show der Herzogin Meghan (43) hielt sich der Food-Kritiker allerdings bedeckt: "Nein, ich habe keine Ahnung davon", ließ er durchblicken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Parker Bowles, Sohn von Herzogin Camilla

Anzeige Anzeige