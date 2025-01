Dieses Gericht steht bei König Charles häufig auf dem Tisch

Tom Parker Bowles (50), der Sohn von Königin Camilla (77), hat in seinem neuen Buch "Cooking & The Crown" ein besonderes Rezept geteilt, das regelmäßig in den königlichen Anwesen Highgrove und Birkhall serviert wird. Dabei handelt es sich um eine Variante der französischen "Omelette aux Fines Herbes", die mit Gruyère-Käse und Pilzen verfeinert wird. Tom beschreibt das Gericht als eine seiner liebsten Speisen, die er an den royalen Esstischen häufig genossen habe. Besonders interessant: Sowohl Camilla als auch König Charles III. (76) seien regelrecht "besessen" von Pilzen, was das Gericht zu einem festen Bestandteil der königlichen Küche mache.

Das Rezept, das drei frische Eier mit Dijon- und englischem Senf, Kräutern wie Petersilie und Estragon sowie einer Prise Salz und Pfeffer kombiniert, wird in einer beschichteten Pfanne mit neutralem Öl zubereitet. Nach etwa zwei Minuten fügt man geriebenen Käse und geschnittene Pilze hinzu – für einen vollen Geschmack und eine cremige Textur. In seinem Buch hebt Tom hervor, dass das Lieblingsgericht der Royals nicht nur kulinarische, sondern auch gesundheitliche Qualitäten habe: Wildpilze, eine der Hauptzutaten, sind reich an Kalium und Vitaminen und gelten als förderlich für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Tom verriet außerdem, dass das Pilzsammeln in der Königsfamilie leidenschaftlich zelebriert werde, wobei Camilla und Charles anscheinend sogar miteinander wetteifern.

Tom ist ein gefeierter Autor und Food-Experte. Die Fans der Royals schätzen ihn als Bindeglied zwischen dem royalen Leben und der Kulinarik, da er beides regelmäßig in seinen Büchern verbindet. So berichtet er im kulinarischen Kontext wiederholt über die familiären Traditionen am Hofe – aber stets auf diskrete Art. Darin liegt sicher auch das Geheimnis seines guten Verhältnisses zu Charles.

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

Getty Images Tom Parker Bowles und seine Mutter Königin Camilla, September 2009

