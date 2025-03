Nicole Kidman nimmt sich 2025 Auszeit von der Schauspielerei

Nicole Kidman (57) hat verkündet, dass sie im Jahr 2025 eine Pause von der Schauspielerei einlegen wird. Die Mutter von vier Kindern möchte sich mehr Zeit für ihre Familie nehmen, besonders für ihre beiden jüngsten Töchter Sunday (16) und Faith (14), die sie zusammen mit ihrem Ehemann Keith Urban (57) großzieht. Die Entscheidung gab sie während des SXSW Film und TV Festivals in Texas bekannt, wo auch ihr neuer Film "Holland" Premiere feierte. "Ich war letztes Jahr viel unterwegs, aber dieses Jahr habe ich 'Holland' und 'Nine Perfect Strangers' und dann nehme ich mir für den Rest des Jahres frei", erzählte die Schauspielerin gegenüber The Hollywood Reporter.

Die Pause markiert das Ende eines enorm arbeitsreichen Jahres für die Schauspielerin, die 2024 in zahlreichen hochkarätigen Projekten mitwirkte, darunter "A Family Affair", "Babygirl" und "Lioness". Neben der Arbeit an ihren Filmen war Nicole auch regelmäßig auf Filmfestivals, bei Modeveranstaltungen und Preisverleihungen zu sehen. Doch das Jahr brachte nicht nur berufliche Erfolge: Im September 2024 verstarb ihre geliebte Mutter Janelle Ann Kidman. Nicole stand kurz davor, den Preis als beste Schauspielerin bei den Filmfestspielen in Venedig entgegenzunehmen, entschied sich jedoch, stattdessen zu ihrer Familie nach Australien zu reisen.

Nicole, die seit Jahrzehnten zu den großen Namen in Hollywood zählt, hat ihre Karriere oft als eine Hommage an ihre Eltern bezeichnet. Bei der Verleihung des International Star Awards im Januar 2025 wurde sie erneut emotional: "Meine ganze Karriere war für meine Mutter und meinen Vater", sagte sie unter Tränen. Die Schauspielerin, die unter anderem als Star in Filmen wie "Moulin Rouge!" und "The Hours" weltbekannt wurde, genießt den Ruf, privat und beruflich stets authentisch und nahbar zu bleiben. Ihre Fans dürften gespannt sein, welche Projekte sie nach ihrer geplanten Auszeit erwarten, doch nun stehen erst mal Entschleunigung und Familie im Mittelpunkt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman bei den GQ Men Of The Year Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban, 2023

Anzeige Anzeige