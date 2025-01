Nicole Kidman widmet ihrer verstorbenen Mutter einen Award

Es war ein bittersüßer Abend für Nicole Kidman (57). Die Schauspielerin wurde bei den 36. Palm Springs International Film Awards für ihre Rolle in "Babygirl" geehrt. Wie People berichtet, kamen der Australierin während ihrer Dankesrede die Tränen, denn sie widmete den Preis ihrer verstorbenen Mama. "Das ist für meine Mutter. Meine ganze Karriere war für meine Mutter und meinen Vater, die jetzt nicht mehr hier sind. Ich werde trotzdem weiter arbeiten und der Welt etwas geben, weil ich liebe, was ich tue", offenbarte der Filmstar. Außerdem entschuldigte sie sich: "Es tut mir leid, dass ich weine, das wollte ich nicht tun. Aber ich fühle gerade die Präsenz meiner Mutter, also: Das ist für dich."

Janelle Ann Kidman verstarb im September des vergangenen Jahres. Schon damals befand sich ihre Tochter in den ersten Zügen der Pressetour für "Babygirl". Einen Auftritt beim Toronto International Film Festival sagte die Oscarpreisträgerin damals ab. "Sie wollte, dass wir alle wissen, dass sie sich sehr auf diesen Tag heute gefreut hat", richtete die Regisseurin Halina Reijn Berichten des Magazins zufolge aus.

Nicole ist ein echter Familienmensch, allerdings hat sie kaum Kontakt zu ihren älteren Kindern Connor (29) und Isabella (32). Die beiden Sprösslinge adoptierte sie einst gemeinsam mit Ex-Mann Tom Cruise (62). Inzwischen sind sie hochrangige Scientologen und vermeiden deshalb Interaktionen mit Außenstehenden. Ein Insider berichtete gegenüber New Idea, dass auch Nicoles Mutter Janelle unter diesem Zustand gelitten habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janelle Ann Kidman und Nicole Kidman, 2018

Anzeige Anzeige

Patrick Riviere/Getty images Nicole Kidman, Connor, Isabella und Tom Cruise, 1996