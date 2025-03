Peter Andre teilt einen niedlichen Moment mit seiner Tochter

Sänger Peter Andre (52) hat kürzlich einen besonderen Moment mit seiner jüngsten Tochter Arabella auf Instagram geteilt und lieferte damit einen Einblick in sein Familienleben. Arabella, die bald ihren ersten Geburtstag feiert, hat einen Meilenstein erreicht: Sie krabbelt! "Sie hat vier kleine Zähne, zwei oben und zwei unten, und ist einfach nur zuckersüß", schwärmte Peter gegenüber OK!. Zum Geburtstag des Sängers war die ganze Familie bei einem gemeinsamen Abendessen vereint, und Arabella stand dabei im Mittelpunkt. "Ihre Geschwister haben sie die ganze Zeit herumgereicht und fest geknuddelt. Sie lieben sie sehr", erzählte er weiter.

Neben diesen privaten Einblicken fand Peter auch Zeit, über die diesjährigen Oscars zu sprechen und lobte Kieran Culkins Erfolg. Der Schauspieler, den viele als kleinen Bruder des Hauptdarstellers in Kevin – Allein zu Haus kennen, verdiene die Anerkennung, so Peter. Besonders begeistert zeigte er sich von den glitzernden Broschen, die auf dem roten Teppich an vielen Männern zu sehen waren. "Ich habe letztes Jahr schon bei den Pride of Britain Awards eine Diamant-Brosche getragen – ich war also meiner Zeit voraus!", scherzte Peter. Auch zum Eurovision Song Contest äußerte er sich optimistisch: Nach Sam Ryders Triumph sei er gespannt, wie der diesjährige UK-Beitrag abschneiden wird.

Peter legt als Vater von vier Kindern großen Wert auf Familienzeit. Die Beziehung zu seinem Nachwuchs beschreibt er immer wieder als eine seiner größten Freuden. Arabella, die Jüngste in der Familie, erinnert ihn jetzt schon an ihre große Schwester Millie in diesem Alter. Der Musiker, der mit Hits wie "Mysterious Girl" bekannt wurde, besitzt nicht nur musikalisches Können – er scherzte auch über sein verstecktes Talent. "Ich kann mein Baby halten und gleichzeitig telefonieren – Multitasking at its best!", lachte Peter, der in den frühen 1990er-Jahren in einer australischen Talentshow entdeckt wurde.

Getty Images Peter Andre, Sänger

Instagram / peterandre Sänger Peter Andre mit seiner Tochter Arabella

