Nach harter Filmkritik: Peter Andre strahlt an Emilys Seite

Peter Andre (52) und seine Frau Emily MacDonagh strahlen gemeinsam auf einem neuen Foto, das der Musiker am Donnerstagabend auf Instagram teilte, nur wenige Tage, nachdem er wegen seines neuen Films "Jafaican" heftig kritisiert worden war. Der Sänger und die Ärztin wirken auf dem sonnigen Schnappschuss wie frisch verliebt, haben die Arme umeinander geschlungen und lächeln in die Kamera. Von dem Wirbel um Peter lassen sich die Eheleute nichts anmerken. Stattdessen schwärmt der Familienvater: "Ich liebe dich, Emily. Das ist alles."

Das Pärchenfoto erscheint unmittelbar nach einer heftigen Kontroverse rund um Peters Schauspieldebüt im kommenden Film "Jafaican". In dem Trailer zu der Krimikomödie trägt der Ex von Katie Price eine Dreadlocks-Perücke und spricht mit jamaikanischem Akzent. Dafür hagelte es auf Social Media jede Menge Vorwürfe, unter anderem von Fans, die ihm "modernes Blackfacing" und Respektlosigkeit unterstellten. Mehrere Nutzer kommentierten den Trailer fassungslos: "Peter Andre in einer Dreadlocks-Perücke, der einen Jamaikaner spielt – ist das wirklich 2025?" Die Weltpremiere von "Jafaican" ist für den 9. Mai beim Gold Coast Film Festival geplant.

Peter schwebt privat trotzdem weiter auf Wolke sieben. Nach zwei gescheiterten Beziehungen fand er mit Emily sein Glück. Die beiden sind seit zehn Jahren verheiratet und leben mit ihren drei gemeinsamen Kindern Amelia, Theo und Arabella und den zwei Kindern aus Peters früherer Ehe mit Katie. Für den Sänger ist die Familienidylle das größte Geschenk im Leben – in den sozialen Medien lassen die zwei ihre Fans immer wieder an romantischen Momenten und dem turbulenten Familienalltag teilhaben. Dass Peter nun inmitten der Kontroverse die Nähe zu seiner Frau sucht, wirkt wie ein deutliches Zeichen: Emily ist sein Fels in der Brandung.

Instagram / dr_emily_official Peter Andre und Emily MacDonagh, April 2025

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre mit den Kindern, April 2025

