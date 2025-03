Nach Trennung: Simone Ashley genießt ihr Leben als Single

Vor wenigen Wochen bestätigte Simone Ashley (29), dass sie und ihr Partner Tino Klein getrennte Wege gehen. Gegenüber People zeigt sich die Bridgerton-Darstellerin nun aber alles andere als bedrückt über ihre Single-Ära. "Ich möchte mir Zeit nehmen, um die richtige Person für mich zu finden und an mir selbst zu arbeiten – um zu wachsen und mich auf meine Arbeit zu konzentrieren", behauptet die Schauspielerin und betont: "Deshalb habe ich es auch nicht eilig. Es kann leicht sein, sich sofort in die nächste Sache zu stürzen, und das ist etwas, was ich nicht tun möchte."

Während Simone ihre Zeit als Single zur Selbstfindung nutzt, findet sie Halt bei ihren Liebsten. "Ich habe die tollste Familie und die besten Freunde um mich herum!", schwärmt die Seriendarstellerin zufrieden und ergänzt während des Gesprächs mit dem Magazin voller Zuversicht: "Ich habe ein unglaubliches Jahr und so viele aufregende Dinge vor mir. [...] Ich arbeite also an meinem Herzen, an mir selbst und an meinem Selbstvertrauen."

Simone und Tino, der CEO von GP Ice Race ist, lernten sich vor ein paar Jahren beim Grand Prix in Monaco kennen. Ihre Beziehung sollen sie Ende November 2022 eingegangen sein. Im darauffolgenden März bestätigte das ehemalige Paar seine Liebe offiziell via Instagram. Schon zuvor ließen sich beide unter anderem gemeinsam bei der After-Party der BAFTA Awards in London blicken. Im Frühjahr 2025 machte Simone jedoch die Trennung publik.

Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

