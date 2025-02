War Sylvia beim "Golden Bachelor" bereit für die Liebe?

Sylvia Schön nahm an der ersten deutschen Golden Bachelor-Staffel teil und erhielt vom pensionierten Lehrer Franz Stärk (73) die letzte Rose. In der TV-Show zeigte sich die Brandenburgerin offenherzig und ehrlich, ließ auch die ganz großen Gefühle zu. So berichtete sie unter anderem von dem tragischen Verlust ihres ehemaligen Partners, um den sie in der Fernsehsendung trauerte. Die Zuschauer haben gemerkt, wie sehr Sylvias Ex-Partner ihr immer noch am Herzen liegt. Deshalb wurde sie in der RTL-Wiedersehensshow auf YouTube von Moderatorin Stephanie Brungs (36) gefragt, ob es für sie vielleicht zu diesem Zeitpunkt etwas zu früh war, wieder zu daten. "Also im Nachhinein betrachtet schon", räumte Sylvia ein.

Sylvia denkt auch heute noch oft an ihren Ex-Partner und trägt die Trauer noch tief in sich. Trotzdem hat ihr das "Golden Bachelor"-Abenteuer sehr geholfen. "Ich bin ein bisschen in den Prozess reingeschubst worden. Also ich habe mich alleine [beim "Golden Bachelor"] beworben, aber ich wurde mehr oder weniger aus meiner Trauer rausgezerrt", erklärt sie. Die TV-Show habe ihr zum Teil ihre Lebensfreude wiedergeschenkt und auch die zahlreichen ehrlichen Gespräche mit ihren Mitstreiterinnen haben sich als echtes Wundermittel bewährt: "Ich hatte mir vorher schon therapeutische Hilfe geholt, aber mit den Frauen dort zu sprechen war auch noch mal eine Therapie."

Ihre Teilnahme an dem Rosenformat hat Sylvia also viel gebracht. In Franz hat sie zwar nicht den neuen Partner fürs Leben gefunden, dafür jedoch einen engen Freund dazugewonnen. Wie beide während der Wiedersehensshow erklärten, ist aus ihnen nach der letzten Nacht der Rosen nämlich kein konventionelles Paar geworden. "Man kann sagen, dass wir freundschaftlich sehr eng verbunden sind. Ich weiß nur nicht, ob wir ein Paar sind. Nach so einer kurzen Zeit kann man das einfach noch nicht feststellen", erläuterte der 73-Jährige.

RTL Sylvia Schön beim "Golden Bachelor"

RTL Franz Stärk und "Golden Bachelor"-Kandidatin Sylvia

