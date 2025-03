Hugh Grosvenor und seine Olivia erwarten ihr erstes Kind

Hugh Grosvenor (34), Herzog von Westminster, und seine Frau Olivia Henson haben über einen Pressesprecher verkünden lassen, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Das Baby soll im Sommer zur Welt kommen, wie ein Sprecher des Paares offiziell gegenüber verschiedenen Magazinen wie Hello! bestätigte: "Der Duke und die Duchess von Westminster freuen sich sehr, mitteilen zu können, dass die Duchess ein Baby erwartet. Das Paar ist überglücklich und freut sich auf den Beginn ihrer Familie." Bisher gibt es keine weiteren Details zu dem baldigen neuen Royal.



Seit ihrer Hochzeit im Juni in der beeindruckenden Chester Cathedral sind Hugh und Olivia eher für ihre Zurückhaltung bekannt. Selbst auf der Hochzeit von Olivias Bruder Jasper im vergangenen Herbst, die in der idyllischen Kulisse des Lupiana-Klosters nahe Madrid stattfand, blieben sie weitgehend im Hintergrund. Doch ihre Liebesgeschichte begeistert weiterhin viele: Der Herzog lernte Olivia im Jahr 2021 durch gemeinsame Freunde kennen, sie verlobten sich zwei Jahre später auf dem Anwesen der Grosvenor-Familie, Eaton Hall. Ihre Hochzeit war ein bezauberndes Ereignis, bei dem Olivia in einer eleganten Seidenrobe mit personalisiertem Design und der historischen Myrtle Leaf Tiara der Familie strahlte.

Hugh wird oft als einer der einflussreichsten jungen Aristokraten Großbritanniens bezeichnet. Neben seinem beeindruckenden Vermögen und seiner Verbindung zur königlichen Familie – er ist Taufpate von Prinz George (11) und Prinz Archie (5) – ist vor allem seine Bodenständigkeit hervorzuheben. Olivia, die seit ihrer Eheschließung als Herzogin von Westminster ebenfalls im Rampenlicht steht, hat sich mühelos in ihre Rolle eingefunden. Gemeinsam legen sie großen Wert auf Wohltätigkeitsprojekte. Das Paar bleibt jedoch überwiegend privat, genießt ihre gemeinsame Zeit und freut sich nun auf das Abenteuer Elternschaft.

Getty Images Hugh Grosvenor im Juni 2018

Royalfoto/face to face Hugh Grosvenor mit Prinz William, 2018

