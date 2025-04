Prinz William genießt Fußballspiel mit Harrys alten Kumpels

Prinz William (42) zeigte sich bei einem spannenden Champions-League-Spiel zwischen Aston Villa und Paris Saint-Germain in bester Gesellschaft. An seiner Seite im Stadion in Birmingham waren Hugh Grosvenor (34), der Duke of Westminster, und dessen schwangere Ehefrau Olivia, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Hugh, einer der wohlhabendsten Landbesitzer Großbritanniens, ist seit Kindheitstagen mit William und seinem jüngeren Bruder Prinz Harry (40) befreundet. Doch die anhaltende Entfremdung zwischen den Brüdern ließ Harry bei diesem Anlass fehlen – obwohl Hugh sogar der Pate von Prinz Archie (5) ist.

Hugh hatte einst eine enge Verbindung zu beiden Brüdern. Dennoch war Harry weder bei Hughs Hochzeit im vergangenen Jahr noch bei anderen Veranstaltungen anwesend, da er und Hugh sich einigten, dass seine Teilnahme wegen der Spannungen nicht förderlich wäre. Stattdessen übernahm William bei der Zeremonie eine wichtige Rolle. Ein ähnliches Bild setzt sich bei weiteren Freunden der Brüder fort: Harry hat den Kontakt zu einigen seiner einstigen Vertrauten, wie Thomas von Straubenzee und William van Cutsem, deutlich reduziert, während William weiterhin den Austausch mit diesen pflegt.

Zuletzt versuchte sich Harry an William anzunähern – ohne Erfolg. Der Herzog von Sussex hatte sich während eines viertägigen Aufenthalts in Großbritannien im Coworth Park Hotel einquartiert, um seinem Bruder näher zu sein. Eine symbolische Geste, die zeigen sollte, dass Harry bereit für einen Dialog war. Trotz der räumlichen Nähe kam es jedoch weder zu einer Begegnung mit William noch zu einem Treffen mit König Charles (76). Harrys Bemühungen blieben unbeachtet, denn Williams Umfeld hielt laut oe24 weiterhin Distanz.

Getty Images Hugh Grosvenor, Duke of Westminster und Olivia Grosvenor, Duchess of Westminster, Juni 2024

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, September 2022

