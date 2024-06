Royale Hochzeit: Hugh Grosvenor und Olivia haben Ja gesagt!

Die Hochzeitsglocken läuten: Hugh Grosvenor (33) und seine Liebste Olivia Henson sind verheiratet! In der britischen Stadt Chester gaben sich der siebte Herzog von Westminster und die 31-Jährige das Jawort – wie einige Fotos zeigen. Bei der Trauung waren nicht nur Prinz William (41), der in der Kathedrale als Platzanweiser fungierte, sondern auch seine Cousine Prinzessin (42) Eugenie anwesend. Prinzessin Kate nahm an der Vermählung des High-Society-Paares allerdings nicht teil.

Die Braut strahlte in einem traumhaften hochgeschlossenen Kleid aus fließendem Stoff, mit langen Ärmeln und filigraner Spitze am Ausschnitt. Dazu kombinierte sie einen langen, verzierten Schleier und das traditionelle Grosvenor-Diadem mit funkelnden Silberblättern. Ihren Look rundete Olivia mit blauen High Heels und einem bunten Blumenstrauß ab. Ihr Bräutigam machte ebenfalls eine tolle Figur: Hugh trug einen schwarzen Frack, mit einer Weste, einer rosafarbenen Krawatte sowie einer Hose mit Nadelstreifen.

Hugh Grosvenor ist nicht nur der Patensohn von König Charles (75), sondern auch der Patenonkel von Prinz George (10) sowie Prinz Archie (5). Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan (42) waren allerdings bei der Hochzeit nicht dabei, obwohl der Royal ein enger Freund von Hugh ist. Wie People berichtete, haben die zwei im Vorhinein eine Abmachung getroffen.Da "beide Seiten darüber im Klaren [gewesen sind], dass es für Harry schwierig sein würde, an der Hochzeit teilzunehmen", war seine Abwesenheit in Ordnung.

