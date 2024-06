So luxuriös war die Hochzeit von Hugh Grosvenor und Olivia!

Einblicke in die wohl exklusivste Hochzeit des Jahres! Gestern traten Hugh Grosvenor (33) und Olivia Henson vor den Traualtar. Zu der Hochzeit des Herzogs von Westminster und seiner Liebsten waren auch hochkarätige Gäste wie Prinz William (41) und Prinzessin Eugenie (34) angereist. Eine anonyme Quelle verrät nun im Gespräch mit Hello!, ⁣wie schön die Feier auf dem elf Hektar großen Anwesen des Milliardärs war. "So habe ich schon lange nicht mehr gegessen, die Burrata war außergewöhnlich", schwärmte der Insider und ergänzte: "Die Musik war anders als alles, was ich je gehört habe. Es gab ein komplettes Orchester und es klang tadellos, die gesamte Kulisse war einfach perfekt."

Zur Krönung des Ganzen gab es laut dem Informanten dann noch ein "herrliches Feuerwerk über dem Gelände, das einfach spektakulär war." Die Frischvermählten ließen sich bei ihrer Hochzeit also nicht lumpen. "Drinnen stand sogar eine Big-Ben-Statue! Es war großartig, sie bei dieser Gelegenheit zu sehen", freuten sich weitere Gäste. Doch es gab auch Einschränkungen für die Hochzeitsgäste – so soll für den ganzen Tag ein absolutes Handy-Verbot gegolten haben.

Ein Paar fehlte allerdings unter den Hochzeitsgästen: Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Meghan (42) ließen die Veranstaltung sausen. Laut People soll dies aber in "Übereinkunft" zwischen Hugh und Harry vereinbart worden sein, da sich "beide Seiten darüber im Klaren waren, dass es für Harry schwierig sein würde, an der Hochzeit teilzunehmen". Da William auch auf der Feier anwesend war, hätte das Wiedersehen der beiden Brüder für viel Wirbel gesorgt und den großen Tag für das Paar überschattet.

Getty Images Hugh und Olivia Grosvenor, 2024

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, April 2018

