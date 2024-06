Das sind die Hochzeitsfotos von Hugh Grosvenor und Olivia!

Hugh Grosvenor (33) ist unter der Haube. Am Freitag heiratete der Herzog von Westminster seine Freundin Olivia Henson. Jetzt geben die beiden einen Einblick in die offiziellen Fotos ihrer Hochzeit. Die Bilder, die People vorliegen, zeigen, wie das Paar nach der Trauung an seinen Gästen vorbeischreitet. Der Milliardär lächelt dabei freundlich und hält die Hand seiner Angebeteten. In seinem Haar ruht noch etwas Konfetti, das die Menge zur Feier des Tages auf das Paar warf. Seine Braut strahlt über das ganze Gesicht und blickt freudig auf die klatschenden Gäste.

Zusätzlich zu den Fotos veröffentlichen Hugh und Olivia ein Statement, das dem Magazin zur Verfügung steht. "Wir sind unglaublich gerührt von der großartigen Unterstützung und den herzlichen Wünschen, die wir erhalten haben", heißt es darin. Zur Hochzeit des Liebespaares trug der Adelige einen klassischen Cutaway, an dessen Jackett eine weiße Rose gesteckt war. Die Account-Managerin glänzte in einem langärmligen Kleid, das mit feiner Spitze verziert war. Ein besonderer Hingucker war das Grosvenor-Diadem, das auf ihrem Kopf thronte. Laut The Court Jeweller ist das prunkvolle Schmuckstück schon seit über einhundert Jahren im Besitz der Familie Grosvenor.

Bei der luxuriösen Feier waren einige prominente Gäste angereist. So besuchten beispielsweise Prinz William (41) und Prinzessin Eugenie (34) die Hochzeitsfeier in Chester. Nicht dabei waren allerdings Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Der Rotschopf ist ein guter Freund des Herzogs, von daher hatten viele Fans auf eine Rückkehr des Royals gehofft. Immerhin sollen sie den Entschluss gemeinsam getroffen haben. "Die Entscheidung hat sicherlich das Medienspektakel vermieden, der entstanden wäre, wenn die entfremdeten Brüder Prinz William und Prinz Harry beide an der Hochzeit teilgenommen hätten", hatte eine Quelle gegenüber der amerikanischen Zeitschrift erklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh und Olivia Grosvenor, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry 2017 in London

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den Fotos? Unglaublich schön. Eine echte Traumhochzeit! Mir gefallen sie nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de