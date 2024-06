Deswegen sagt Prinz Harry Hochzeit von Hugh Grosvenor ab!

Am Freitag wird Hugh Grosvenor (33), der Patensohn von König Charles (75), heiraten – allerdings ohne seinen langjährigen Freund Prinz Harry (39)! Das Fehlen des royalen Aussteigers hat einen bestimmten Grund, wie People jetzt berichtet: So waren sich angeblich "beide Seiten darüber im Klaren, dass es für Harry schwierig sein würde, an der Hochzeit teilzunehmen" und dass Harrys Fehlen eine "Übereinkunft zwischen den beiden Freunden" war. "Die Entscheidung hat sicherlich den unvermeidlichen Lärm vermieden, wenn die entfremdeten Brüder Prinz William (41) und Prinz Harry beide an der Hochzeit teilgenommen hätten, was die Möglichkeit ausschließt, dass der große Tag für das Paar überschattet wird", betont zudem ein Insider gegenüber dem Medium.

Seit Jahren liegen Harry und sein älterer Bruder im Clinch. Auf der Hochzeit wären die beiden erstmals wieder aufeinandergetroffen – denn William lässt sich diesen besonderen Moment nicht entgehen. Der britische Thronfolger übernimmt auf der Hochzeit des Patenonkels seines Sohnes George (10) sogar eine wichtige Rolle! Wie The Sun bereits berichtete, gehört William zur Gesellschaft des Bräutigams und wird die Platzierung der Gäste betreuen.

Trotz Harrys Fehlen werden Hugh und seine zukünftige Frau Olivia Henson ihren großen Tag sicherlich genießen – denn für diesen hat das Ehepaar in spe keine Kosten und Mühen gescheut! Wie Daily Mail bereits berichtete, wurden rund 400 Gäste zur Hochzeit eingeladen. Feiern werden Hugh, Olivia und ihre Liebsten in Chester im Nordwesten Englands auf einem luxuriösen Anwesen. Außerdem soll die Kleinstadt mit über 100.000 Blumen geschmückt worden sein – bezahlt wurden diese von Hugh selbst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grosvenor im Juni 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Harrys Entscheidung, nicht an der Hochzeit seines Freundes teilzunehmen? Verständlich angesichts der Umstände. Ich finde es nicht gut. Es ist immerhin die Hochzeit seines Freundes. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de