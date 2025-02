Giovanni Zarrella verlängert Vertrag mit ZDF um drei Jahre

Giovanni Zarrella (46) bleibt dem ZDF treu! Der Vertrag des beliebten Moderators und Sängers ist um weitere drei Jahre verlängert worden, wie der Sender in einer Pressemitteilung bekannt gab. Damit werden künftig sechs Ausgaben der Giovanni Zarrella Show jährlich zu sehen sein. Los geht es bereits am Samstag, den 15. Februar, mit einer Live-Ausgabe unter dem Motto "All you need is love", die prominente Stars wie Howard Carpendale (79), Ross Antony (50), Marianne Rosenberg (69) und Roland Kaiser (72) auf die Bühne holt. Eine große Premiere erwartet Giovanni zudem im Dezember 2025, wenn er erstmals die ZDF-Spendengala zugunsten der Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor moderieren wird.

Die "Giovanni Zarrella Show", die 2021 debütierte, hat sich zur festen Größe im deutschen Fernsehen entwickelt. Bisher hatte es jedes Jahr vier Ausgaben gegeben, doch dank des neuen Vertrags steigt die Zahl der Shows. Auch Sonderformate wie eine Hommage an Howard Carpendale, die am 20. September ausgestrahlt wird, stehen auf dem Programm. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann lobt Giovanni für seine Vielseitigkeit und Verbindung zu seinen Fans: "Seine Musikshow hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer wichtigen Marke entwickelt. Dieser Erfolg ist natürlich untrennbar mit Giovanni verbunden, der nicht nur als Sänger und Entertainer überzeugt, sondern auch als authentischer Gastgeber mit großer Nähe zu Fans und Publikum

Giovannis Karriere begann 2001 als Mitglied der Band Bro'Sis, doch spätestens mit der Gründung seiner Musikshow avancierte er zur festen Größe des deutschen Unterhaltungsfernsehens. Er selbst zeigt sich dankbar und fühlt sich bei dem Sender bestens aufgehoben. "Dass wir gemeinsam mit einem wundervollen Team nun drei weitere Jahre im ZDF die Menschen unterhalten dürfen – und das sogar mit mehr Sendungen als bisher – ist ein unbeschreibliches Glück und gerade in der heutigen Zeit eine große Ehre", betont er dankbar in der Pressemitteilung. Privat führt der Italiener mit seiner Frau Jana Ina, die ebenfalls im Showbusiness tätig ist, und ihren zwei Kindern ein glückliches Familienleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi und Giovanni Zarrella bei "Die Giovanni Zarrella Show"

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella

Anzeige Anzeige

Anzeige